日本人の疲労状況に関する調査結果が話題を集めている。

【映像】2026年の日本の疲労状況データ

調査を行ったのは、一般社団法人日本リカバリー協会。「ココロの体力測定」を実施し、「日本の疲労状況」について調査を行った。

若い世代の疲労深刻→「疲労への投資」が年々増加

2023年から2026年の疲労状況のデータでは、2023年の「疲れている人(高頻度＋低頻度)」が78.5％、2024年は78.3％、2025年は78.5％、2026年は77.4％で、2026年は前年に比べ「元気な人」は微増したものの、依然として7割超が「疲れている」と回答したそうだ。

男女別の比較では、女性の「疲れている人」は79.1％で、合計割合が男性の75.7％よりも、3.4ポイント高い結果となったそうだ。

20代から70代までの疲労状況を比較したところ、若い世代ほど「疲れている人(高頻度＋低頻度)」の割合が高く（20代〜40代で80％超）、70代では「元気な人」が38.4％で最多となったそうだ。

また、疲労対策にお金をかける人の割合が、2023年の24.2%から2026年の32.6%へと年々増加しており、3年前と比較すると1.35倍になり「未然に整える」「回復を習慣化する」方向へ変化し始めていることがうかがえる結果になったそうだ。（『わたしとニュース』より）