「2026 FNS歌謡祭 夏」あいみょん、4年ぶり出演 オープニングメドレー楽曲＆出演者も決定
【モデルプレス＝2026/06/20】7月1日に放送される、相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。新たに第4弾アーティストが発表された。
【写真】30歳人気歌手「ギャルみがあって新鮮」雰囲気ガラリの近影
今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ！これまでに7回、2020年からは6年連続『NHK紅白歌合戦』に出場、さらに、多くの楽曲のストリーミング総再生数が1億回を突破など、さまざまな記録を打ち立ててきたあいみょん。今年7月14日と15日にはデビュー10周年の記念ライブ『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 阪神甲子園球場』を開催、そして、9月9日には自身初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ - 』のリリースが決定するなど、楽しみなことがめじろ押し。そんなあいみょんが、代表曲『マリーゴールド』と2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット〜ある脳外科医の日記〜』（関西テレビ・フジテレビ系）の主題歌『会いに行くのに』の2曲を披露する。
今年の『FNS歌謡祭』は、最強夏うたサビメドレーでスタート。NEWSとモナキの2組はゆずの『夏色』をコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaikoの『花火』を、Number_iはケツメイシの『夏の思い出』をカバー。さらにME:Iは昨年に引き続きKARAの『GO GO サマー！』を、BE:FIRSTは桑田佳祐の『波乗りジョニー』、FRUITS ZIPPERはZONEの『secret base〜君がくれたもの〜』をパフォーマンス。そして、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの『イケナイ太陽』をコラボ披露する。（modelpress編集部）
アイナ・ジ・エンド
★あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
他
（50音順）
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◆あいみょん、デビュー10周年 4年ぶりに「FNS歌謡祭」に帰ってくる
今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ！これまでに7回、2020年からは6年連続『NHK紅白歌合戦』に出場、さらに、多くの楽曲のストリーミング総再生数が1億回を突破など、さまざまな記録を打ち立ててきたあいみょん。今年7月14日と15日にはデビュー10周年の記念ライブ『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 阪神甲子園球場』を開催、そして、9月9日には自身初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ - 』のリリースが決定するなど、楽しみなことがめじろ押し。そんなあいみょんが、代表曲『マリーゴールド』と2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット〜ある脳外科医の日記〜』（関西テレビ・フジテレビ系）の主題歌『会いに行くのに』の2曲を披露する。
◆「FNS歌謡祭」夏を盛り上げる最強夏うたサビメドレー
今年の『FNS歌謡祭』は、最強夏うたサビメドレーでスタート。NEWSとモナキの2組はゆずの『夏色』をコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaikoの『花火』を、Number_iはケツメイシの『夏の思い出』をカバー。さらにME:Iは昨年に引き続きKARAの『GO GO サマー！』を、BE:FIRSTは桑田佳祐の『波乗りジョニー』、FRUITS ZIPPERはZONEの『secret base〜君がくれたもの〜』をパフォーマンス。そして、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの『イケナイ太陽』をコラボ披露する。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト一覧 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
他
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