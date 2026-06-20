18日決勝のパールカップでG1・7連続制覇を達成した佐藤水菜（27＝神奈川・114期）の「第1回女子オールスター競輪・第3回競輪祭女子王座戦・ガールズグランプリ2025優勝祝勝会」が20日、横浜市内のホテルで行われた。

会場には関係者や選手仲間ら約150人が集まり、佐藤の偉業を祝った。

あいさつに立った佐藤は「今の自分がいるのは日頃から応援してくださる皆様、支えてくださる関係者の皆様のおかげです。まだまだ未熟な部分はありますが今の結果に満足することなく、これからも一戦一戦を大切に、さらに強い選手になれるよう努力していきます」と感謝の言葉を述べた。

昨年の年間グランプリスラム達成をはじめ、ガールズケイリンでは絶対女王として君臨。自転車競技でも今年、世界選手権で女子ケイリン連覇を果たした。次走は7月27日からの立川競輪ワールドシリーズ。マチルド・グロ（フランス）、ヘティ・ファンデルワウ（オランダ）ら世界の強豪と対戦する。

「国内の舞台で戦える貴重な機会なので、ぜひ多くの方に見に来ていただきたいです」と健闘を誓った。