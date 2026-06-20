米・マイアミで大成功の寿司職人、年収明らかに…さらば青春の光・森田「まだまだドリームがあるんやな」 あす『ヒミツの年収図鑑』
東海テレビ制作『ヒミツの年収図鑑』が21日午後4時5分から、フジテレビ系全国ネットで放送する。
【動画】黄皓らに相談する“年収3000万円のハイスぺ経営者”
去年12月に東海ローカルで放送した『ヒミツの年収図鑑』が、パワーアップして全国ネットで放送。近年の注目ニュースや話題のモノゴトにまつわる人の気になる「年収」を明らかに。密着VTRをもとに、「このヒトが一体何者なのか!?」「いくら稼いでいるのか!?」を考察し、さまざまなお金事情をヒントから“意外と知らない業界のウラ側”などを明らかにする、新感覚バラエティー。
元銀行員からモテコンサへ転職。脅威の年収を稼ぎ出す「婚活アドバイザー」や、好きなことを突き詰めた「武器職人」、「お化け屋敷プロデューサー」にレポーターが密着。さらにアメリカ・マイアミで大成功を収めた「寿司職人」のビジネスシーンを紹介すると共に、ワンアイデアで年収を稼ぎだす「カプセルトイヒットメーカー」、見る人の心を魅了するアイドルの「衣装デザイナー」など、「年収」に目を向けることで、ビジネスチャンスのヒントなど、世間のいろいろなことが発覚する（!?）。
■森田哲矢コメント
――番組の感想をお願いします。
「前回の放送でも塩職人の田野屋塩二郎さんやタクシーの運転手とかインパクトが強めでしたけど、今回も輪をかけて、こんな仕事があるんだとか、この人こんなに稼いでいるんだなど、とても興味深かったですね」
――特に気になった年収・職業は何でしたか？
「武器屋さんです。見ようによってはもっとお金をもらっていてもいいのにとは思いました。あとアメリカにはまだまだドリームがあるんやなと見せつけられました」
――今日の職業からインスピレーションを受けた職業はありましたか？
「実はカプセルトイはやったことあるんです。うちの事務所には猫が2匹いて（会長と専務）、猫とアートを掛け合わせたものをやったんですけど、全然流行らなかったですね。今日のVTRを見て、意外な発見がありました。結構俺らカプセルトイの開発に会議を重ねたんですよ（笑）。やっぱりワンアイデアであそこまで流行ったり、お金を稼げるのは、いい世界だなと思いますね」
――調べてほしい職人さん、年収の方はいらっしゃいますか？
「昔よくテレビでも紹介されていたと思うんですけど、“バット職人”の方って最近どうなってるんやろ？大谷翔平モデルとかあると思うから、世界の大谷を支えている職人さんはきっといるはず。いい年収をもらってもいいですよね」
――視聴者に向けてのメッセージをお願いいたします。
「僕にとって全部が興味深い内容で年収も知りたいなと思える番組になっていました。お金のことだけではなく学びを得られる番組だと思いますので、皆さんぜひ見ていただきたいと思います」
【動画】黄皓らに相談する“年収3000万円のハイスぺ経営者”
去年12月に東海ローカルで放送した『ヒミツの年収図鑑』が、パワーアップして全国ネットで放送。近年の注目ニュースや話題のモノゴトにまつわる人の気になる「年収」を明らかに。密着VTRをもとに、「このヒトが一体何者なのか!?」「いくら稼いでいるのか!?」を考察し、さまざまなお金事情をヒントから“意外と知らない業界のウラ側”などを明らかにする、新感覚バラエティー。
■森田哲矢コメント
――番組の感想をお願いします。
「前回の放送でも塩職人の田野屋塩二郎さんやタクシーの運転手とかインパクトが強めでしたけど、今回も輪をかけて、こんな仕事があるんだとか、この人こんなに稼いでいるんだなど、とても興味深かったですね」
――特に気になった年収・職業は何でしたか？
「武器屋さんです。見ようによってはもっとお金をもらっていてもいいのにとは思いました。あとアメリカにはまだまだドリームがあるんやなと見せつけられました」
――今日の職業からインスピレーションを受けた職業はありましたか？
「実はカプセルトイはやったことあるんです。うちの事務所には猫が2匹いて（会長と専務）、猫とアートを掛け合わせたものをやったんですけど、全然流行らなかったですね。今日のVTRを見て、意外な発見がありました。結構俺らカプセルトイの開発に会議を重ねたんですよ（笑）。やっぱりワンアイデアであそこまで流行ったり、お金を稼げるのは、いい世界だなと思いますね」
――調べてほしい職人さん、年収の方はいらっしゃいますか？
「昔よくテレビでも紹介されていたと思うんですけど、“バット職人”の方って最近どうなってるんやろ？大谷翔平モデルとかあると思うから、世界の大谷を支えている職人さんはきっといるはず。いい年収をもらってもいいですよね」
――視聴者に向けてのメッセージをお願いいたします。
「僕にとって全部が興味深い内容で年収も知りたいなと思える番組になっていました。お金のことだけではなく学びを得られる番組だと思いますので、皆さんぜひ見ていただきたいと思います」