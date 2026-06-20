『ゲンキの時間』夏独特の便秘…「干からび腸」の原因と対策を専門医が説明
21日放送の健康情報『健康カプセル!ゲンキの時間』(CBC制作TBS系全国28局ネット 毎週日曜 前7:00〜7:30)では、「〜干からび腸に潤いを！〜名医直伝！夏の便秘対策」を届ける。
【動画】『ゲンキの時間』夏独特の便秘について説明
もうすぐ本格的な夏到来。これからの季節に懸念されるのは「干からび腸」。夏場は腸が通常よりも干からびた状態になり、便秘になりやすいそう。水分を摂っても大腸へ届く水の量は約2％。夏は大量の汗をかくので、大腸へ届く量はさらに減少する。すると、便に含まれる水分量も少なくなり、腸が干からびた状態になってしまうのだとか。
便秘の自覚症状がある人の割合は、女性に多いイメージだが、加齢とともに男性も増加しているので、これまで便秘とは無縁だった人も注意が必要だそう。そこで今回は、干からび腸の原因や夏の便秘対策について専門医に教えてもらう。
【番組内容】
・便秘の基礎知識
＜便秘とは？＞
＜便秘の2つのタイプ＞
・夏の「干からび腸」の原因
・干からび腸に潤いを！名医直伝「夏の便秘対策」
＜食物繊維について＞
＜2つの食物繊維＞
・便を出したくても出せない「便排出障害」の検査法
＜「便排出障害」とは？＞
＜便排出障害の検査法＞
＜直腸感覚検査とは？＞
＜「排便造影検査」とは？＞
＜便排出障害の治療法＞
【動画】『ゲンキの時間』夏独特の便秘について説明
もうすぐ本格的な夏到来。これからの季節に懸念されるのは「干からび腸」。夏場は腸が通常よりも干からびた状態になり、便秘になりやすいそう。水分を摂っても大腸へ届く水の量は約2％。夏は大量の汗をかくので、大腸へ届く量はさらに減少する。すると、便に含まれる水分量も少なくなり、腸が干からびた状態になってしまうのだとか。
【番組内容】
・便秘の基礎知識
＜便秘とは？＞
＜便秘の2つのタイプ＞
・夏の「干からび腸」の原因
・干からび腸に潤いを！名医直伝「夏の便秘対策」
＜食物繊維について＞
＜2つの食物繊維＞
・便を出したくても出せない「便排出障害」の検査法
＜「便排出障害」とは？＞
＜便排出障害の検査法＞
＜直腸感覚検査とは？＞
＜「排便造影検査」とは？＞
＜便排出障害の治療法＞