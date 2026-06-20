シリーズ最新作『ウルトラマンテオ』放送直前！

6月27日（土）あさ9時～1時間SPにて豪華2本立ての特番放送が決定！

©円⾕プロ ©ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京

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7月4日（土）あさ9時からテレ東系列にて放送が始まるテレビシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作の放送を前に、『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』と『シリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ』の特番豪華2本立てで放送します。

『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』では『ウルトラマンテオ』をより楽しむための見どころを徹底紹介！新ヒーロー・ウルトラマンテオや、物語をおりなすメインキャストを初公開となる映像を交えて紹介しつつ、テオの特徴にリンクするウルトラヒーローたちの物語を、貴重な映像とともにお届けします。懐かしのウルトラマンから名シーンも登場！

さらに！『ウルトラマンシリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ』と題し、『ウルトラマンコスモス』で主人公・春野 ムサシを演じた杉浦太陽、自らを“ウル活女子”としてウルトラ沼にハマりつつある人気芸人・Ａマッソ加納が、ウルトラマン愛あふれるクイズに挑戦！出題するのは、ウルトラマン検定1級を持つウルトラマン大好き芸人・荒井義久。現在、ひらかたパークで開催中の「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」を舞台に、世代を超えたウルトラマン・クイズにチャレンジします。親子でウルトラマンを愛する杉浦さんの止まらないトークに、これまで知らなかった作品の新たな魅力を発見する加納さん。知られざるエピソードを随所に散りばめる荒井さんの豆知識も必見！

最新作『ウルトラマンテオ』の主人公・光石イブキを演じる岩崎碧も登場し、あの怪獣に襲われる出演者を救う！？テオとコスモスが奇跡の共演！最後まで目が離せない！笑いあり、感動ありの特番を、TVerなどの見逃し配信もあわせてお楽しみください！

≪特番その①≫

番組名：ウルトラマンテオ 直前スペシャル

放送日時：6月27日（土）あさ9時00分～9時30分

放送局：テレ東系列

出演：岩崎碧、神谷天音、中田乃愛、上村侑、森本竜馬、福島リラ ／ マキタスポーツ

番組URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ultraman_teo/news/

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≪特番その②≫

番組名：ウルトラマンシリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ

放送日時：6月27日（土）あさ9時30分～10時00分

放送局：テレ東系列

出演：杉浦太陽、荒井義久、加納（Aマッソ）、岩崎碧

番組URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ultraman_teo/news/

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ウルトラマンシリーズ60周年記念作品『ウルトラマンテオ』

©円⾕プロ ©ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京

2026年7月4日（土）から放送開始！

テレ東系列 7月4日(土)から 毎週土曜あさ9時

番組公式サイト：https://ani.tv/ultraman_teo/

作品公式サイト：https://m-78.jp/teo/

作品公式X：https://x.com/ultraman_series

【作品あらすじ】

ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語です。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマです。

【スタッフ】

シリーズ構成・脚本：田辺 茂範

メイン監督：二宮崇

メイン特技監督：辻本貴則（※）

※「辻」のしんにょうは点一つ

【キャスト】

光石イブキ：岩崎碧

風間エマ：神谷天音

和泉カンナ：中田乃愛

火浦リンタロウ：上村侑

苫米地ワタル：森本竜馬

美濃部順平：マキタスポーツ

志賀今日子：福島リラ

声の出演：小林ゆう ほか

【音楽情報】

主題歌：ASTRO DONUTS「LINK HEARTS」

（作詞：田辺茂範／作曲：川井憲次、小西貴雄、高梨康治／編曲：野次馬）

音楽：野次馬