モナキ初冠番組が今夜放送 社会現象の“デビュー曲”をフル歌唱＆“バキュームおヨネ”衝撃映像も
純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキのテレビ朝日系初冠番組『モナキ 純度100％！』が、20日深夜0時から放送される。
【写真】バラエティーおなじみのビリビリ椅子を食らうモナキ
スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたおヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなる「モナキ」。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、リリース前から大バズリし、SNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え(19日現在)、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。
番組では「モナキの基本プロフィール」、「プライベート」、「人間性＆過去」、「さらに深掘り」、「モナキの未来」の5テーマに分け、50項目に及ぶアンケートでモナキを徹底解剖する。
カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた元会社員・おヨネ、俳優やミュージシャンも経験してきた苦労人・じん、一級建築士として駅ビルを建設していた元超エリート会社員・サカイJr.、そして戦隊ヒーローになるも引退し、再び芸能界に戻ってきたケンケン。4人のアンケートをもとにモナキを深掘りしていく。
「子どもの頃の夢（なりたかった職業）は？」に「漫画家」と回答したサカイJr.とじん。おヨネの似顔絵を描いてみることになった2人。見事に特徴を捉えた2人の絵の仕上がりとは。
そして「ストレス発散法」を「ペペロンチーノを大口で食べる」と答えたおヨネ。スタジオでは実際におヨネがペペロンチーノを食べてみることになり、“バキュームおヨネ”が誕生する衝撃映像も。
ほかにも、ケンケンがビリビリ椅子の餌食になったり、サカイJr.は人生初の食リポに挑戦したり…と、ここでしか見られないモナキの姿と禁断のプライベートが満載。大バズリしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の貴重なフル歌唱も披露する。
さらに、TELASA（テラサ）では放送終了後から全5本のオリジナルコンテンツを一挙配信。収録直後のアフタートークやデビュー曲のカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」の初パフォーマンス映像のほか、一問多答クイズ、収録当日の私服＆カバンの中身も大公開。地上波放送には入り切らなかったスタッフおすすめの未公開トークも独占配信する。
モナカマ必見の未公開トークでは、おヨネの必殺特技やじんの（秘）健康法、モナキの4人が住む家の間取りが明らかに。“モナキになる前のそれぞれのベストショット”についてもメンバー自ら説明する。
そしてアフタートークでは、4人が収録の感想や反省を。“バキュームおヨネ”爆誕の瞬間をおヨネが振り返ると、「“バラエティーには魔物が棲む”って言うけど、普段はしゃべれていることが全然しゃべれなかった」とじん。ケンケンは「僕が一番、“お前、モナキで大丈夫か？”っていう情報をバンバン出している気がする」と心配し、サカイJr.は「人生でやったことないことまでやってしまった」と心配する様子も公開する。
【写真】バラエティーおなじみのビリビリ椅子を食らうモナキ
スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたおヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなる「モナキ」。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、リリース前から大バズリし、SNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え(19日現在)、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。
カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた元会社員・おヨネ、俳優やミュージシャンも経験してきた苦労人・じん、一級建築士として駅ビルを建設していた元超エリート会社員・サカイJr.、そして戦隊ヒーローになるも引退し、再び芸能界に戻ってきたケンケン。4人のアンケートをもとにモナキを深掘りしていく。
「子どもの頃の夢（なりたかった職業）は？」に「漫画家」と回答したサカイJr.とじん。おヨネの似顔絵を描いてみることになった2人。見事に特徴を捉えた2人の絵の仕上がりとは。
そして「ストレス発散法」を「ペペロンチーノを大口で食べる」と答えたおヨネ。スタジオでは実際におヨネがペペロンチーノを食べてみることになり、“バキュームおヨネ”が誕生する衝撃映像も。
ほかにも、ケンケンがビリビリ椅子の餌食になったり、サカイJr.は人生初の食リポに挑戦したり…と、ここでしか見られないモナキの姿と禁断のプライベートが満載。大バズリしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の貴重なフル歌唱も披露する。
さらに、TELASA（テラサ）では放送終了後から全5本のオリジナルコンテンツを一挙配信。収録直後のアフタートークやデビュー曲のカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」の初パフォーマンス映像のほか、一問多答クイズ、収録当日の私服＆カバンの中身も大公開。地上波放送には入り切らなかったスタッフおすすめの未公開トークも独占配信する。
モナカマ必見の未公開トークでは、おヨネの必殺特技やじんの（秘）健康法、モナキの4人が住む家の間取りが明らかに。“モナキになる前のそれぞれのベストショット”についてもメンバー自ら説明する。
そしてアフタートークでは、4人が収録の感想や反省を。“バキュームおヨネ”爆誕の瞬間をおヨネが振り返ると、「“バラエティーには魔物が棲む”って言うけど、普段はしゃべれていることが全然しゃべれなかった」とじん。ケンケンは「僕が一番、“お前、モナキで大丈夫か？”っていう情報をバンバン出している気がする」と心配し、サカイJr.は「人生でやったことないことまでやってしまった」と心配する様子も公開する。