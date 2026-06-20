来週の主な予定 米PCEと所得支出、東京・豪州CPI 日銀主な意見に田村委員 来週の主な予定 米PCEと所得支出、東京・豪州CPI 日銀主な意見に田村委員

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来週の主な予定 米PCEと所得支出、東京・豪州CPI 日銀主な意見に田村委員



・米PCE価格指数 医療費上昇や航空運賃高騰を受けコアは伸び加速へ

・米個人所得支出 強い雇用統計を背景に前月比で増加した可能性

・東京消費者物価指数 水道燃料上昇で伸びやや加速も、ベース効果主導

・豪消費者物価指数 燃料税引き下げ措置と通貨高により伸び鈍化見通し

・日銀主な意見 31年ぶり高水準1％に引き上げ、田村委員と氷見野副総裁



22日（月）

予算委員会集中審議、高市首相出席

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

カナダ消費者物価指数（5月）

ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

コッハー・オーストリア中銀総裁、会議出席

ウォラーFRB理事、基軸通貨ドルについて講演（質疑応答なし）

BDI（ドイツ産業連盟）経済会議（ベルリン、23日まで）独首相登壇

アイルランド中銀主催マクロ・プルーデンス会議（ダブリン、23日まで）

中国国際サプライチェーン促進博覧会（北京、26日まで）



23日（火）

日銀「消費者物価のコア指標」

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

米2年債入札（690億ドル）

ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席

テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席

ブイチッチECB副総裁、バークレイズ主催金融政策会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演

世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）

トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問

米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）

MSCI年次市場分類見直し



24日（水）

日銀主な意見（6月15日-16日開催分）

豪消費者物価指数（5月）

ドイツIfo景況感指数（6月）

カナダ中銀議事録（6月10日開催分）

米週間石油在庫統計

米5年債入札（700億ドル）

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

氷見野日銀副総裁、全国信用金庫大会で挨拶（植田総裁の代読）

ハウザー豪中銀副総裁、イベント講演

シュレーゲル・スイス中銀総裁、討論会出席

ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席

ディングラ英中銀委員、討論会出席

ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席

米半導体大手マイクロン四半期決算

FRB、銀行ストレステスト結果公表

アジア最大級モバイル国際展示会「MWC上海」（上海、26日まで）



25日（木）

資金循環統計（第1四半期）

豪雇用統計（5月）

ECB経済報告

ドイツGfK消費者信頼感調査（7月）

米7年債入札（440億ドル）

米GDP確報値（第1四半期）

米個人所得支出（5月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（5月）

米新規失業保険申請件数（20日終了週）

米耐久財受注（5月）

田村日銀審議委員、金融経済懇談会出席

ムーラン仏中銀総裁、金融包摂年次報告

レーンECBチーフエコノミスト、IEA世界会議出席

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



26日（金）

東京消費者物価指数（6月）

ECB消費者インフレ期待（5月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）

ブイチッチECB副総裁、討論会出席

シュナーベルECB理事、討論会出席

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席

グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ国際問題評議会出席（質疑応答あり）

EUエネルギー評議会、ホルムズ海峡について協議

BIS年次総会「分断された世界経済における中央銀行とマクロ金融の安定」



27日（土）

中国工業企業利益（5月）



28日（日）

ブロック豪中銀総裁、討論会出席

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席



※予定は変更することがあります

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