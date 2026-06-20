TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の4073.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4166.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
4088.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
4073.50ポイント 20日夜間取引終値
4047.80ポイント 5日移動平均
4044.96ポイント 19日TOPIX現物終値
4011.79ポイント ボリンジャーバンド1σ
3938.50ポイント 一目均衡表・転換線
3937.25ポイント 一目均衡表・基準線
3934.60ポイント 25日移動平均
3857.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3782.85ポイント 75日移動平均
3780.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3703.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3535.34ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4166.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
4088.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
4073.50ポイント 20日夜間取引終値
4047.80ポイント 5日移動平均
4044.96ポイント 19日TOPIX現物終値
4011.79ポイント ボリンジャーバンド1σ
3938.50ポイント 一目均衡表・転換線
3937.25ポイント 一目均衡表・基準線
3934.60ポイント 25日移動平均
3857.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3782.85ポイント 75日移動平均
3780.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3703.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
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