20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の4073.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4166.18ポイント ボリンジャーバンド3σ

4088.99ポイント ボリンジャーバンド2σ

4073.50ポイント 20日夜間取引終値

4047.80ポイント 5日移動平均

4044.96ポイント 19日TOPIX現物終値

4011.79ポイント ボリンジャーバンド1σ

3938.50ポイント 一目均衡表・転換線

3937.25ポイント 一目均衡表・基準線

3934.60ポイント 25日移動平均

3857.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3790.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3782.85ポイント 75日移動平均

3780.21ポイント ボリンジャーバンド2σ

3703.02ポイント ボリンジャーバンド3σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3535.34ポイント 200日移動平均



株探ニュース