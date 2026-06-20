　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の4073.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4166.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4088.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4073.50ポイント　　20日夜間取引終値
4047.80ポイント　　5日移動平均
4044.96ポイント　　19日TOPIX現物終値
4011.79ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3938.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3937.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3934.60ポイント　　25日移動平均
3857.41ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3790.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3782.85ポイント　　75日移動平均
3780.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3703.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3535.34ポイント　　200日移動平均

株探ニュース