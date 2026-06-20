【投資部門別売買動向】海外勢が売越額5074億円、個人も同5010億円とともに巨額に売り越す (6月第2週)
●海外勢が売越額5074億円、個人も同5010億円とともに巨額に売り越す
東証が18日に発表した6月第2週(8日～12日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米利上げ観測や米イランの戦闘終結期待から相場が乱高下し、日経平均株価が前週末比568円安の6万6020円と4週ぶりに反落したこの週は、海外投資家が3週連続で売り越した。売越額は5074億円と前の週の809億円から急拡大した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向でも日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で7週連続の売り越しだった。売越額は866億円と前の週の5114億円から急減した。現物と先物の合算でも3週連続で売り越し、売越額は5940億円と前の週の5924億円と同水準だった。個人投資家は3週ぶりに売り越し、売越額は5010億円だった。前の週は3081億円の買い越しだった。
一方、証券会社の自己売買は11週ぶりに買い越し、買越額は5874億円だった。前の週は4807億円の売り越しだった。自社株買いが中心とみられる事業法人は5週連続で買い越し、買越額は3232億円と前の週の3592億円から縮小した。
日経平均が4週ぶりに反落する中、海外投資家が売越額5074億円と3週連続で売り越し、個人投資家も5010億円売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (6月8日～12日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
6月 ―――
第2週 ▲5,074 ▲57 ▲5,010 [ ▲1,642 ▲3,367 ] 66,020円 ( -568 円)
第1週 ▲809 ▲310 3,081 [ 242 2,839 ] 66,588円 ( +258 円)
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が18日に発表した6月第2週(8日～12日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米利上げ観測や米イランの戦闘終結期待から相場が乱高下し、日経平均株価が前週末比568円安の6万6020円と4週ぶりに反落したこの週は、海外投資家が3週連続で売り越した。売越額は5074億円と前の週の809億円から急拡大した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向でも日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で7週連続の売り越しだった。売越額は866億円と前の週の5114億円から急減した。現物と先物の合算でも3週連続で売り越し、売越額は5940億円と前の週の5924億円と同水準だった。個人投資家は3週ぶりに売り越し、売越額は5010億円だった。前の週は3081億円の買い越しだった。
一方、証券会社の自己売買は11週ぶりに買い越し、買越額は5874億円だった。前の週は4807億円の売り越しだった。自社株買いが中心とみられる事業法人は5週連続で買い越し、買越額は3232億円と前の週の3592億円から縮小した。
日経平均が4週ぶりに反落する中、海外投資家が売越額5074億円と3週連続で売り越し、個人投資家も5010億円売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (6月8日～12日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
6月 ―――
第2週 ▲5,074 ▲57 ▲5,010 [ ▲1,642 ▲3,367 ] 66,020円 ( -568 円)
第1週 ▲809 ▲310 3,081 [ 242 2,839 ] 66,588円 ( +258 円)
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース