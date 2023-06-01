日経225先物：20日2時＝370円高、7万1990円
20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比370円高の7万1990円と急伸。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては739.94円高。出来高は6448枚となっている。
TOPIX先物期近は4080.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71990 +370 6448
日経225mini 72005 +385 121261
TOPIX先物 4080.5 +12 9422
JPX日経400先物 37050 +195 173
グロース指数先物 689 +5 122
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4080.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71990 +370 6448
日経225mini 72005 +385 121261
TOPIX先物 4080.5 +12 9422
JPX日経400先物 37050 +195 173
グロース指数先物 689 +5 122
東証REIT指数先物 売買不成立
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