　20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比370円高の7万1990円と急伸。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては739.94円高。出来高は6448枚となっている。

　TOPIX先物期近は4080.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.54ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71990　　　　　+370　　　　6448
日経225mini 　　　　　　 72005　　　　　+385　　　121261
TOPIX先物 　　　　　　　4080.5　　　　　 +12　　　　9422
JPX日経400先物　　　　　 37050　　　　　+195　　　　 173
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　+5　　　　 122
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース