トランプ氏発言をメローニ首相が「でっちあげ」と批判　イタリア外相の訪米が中止に

イタリアのテレビ局は19日、アメリカのトランプ大統領のインタビューを放送し、トランプ氏がG7サミットでメローニ首相から「一緒に写真を撮ってほしい」と懇願されたと述べたと伝えました。

メローニ首相はねつ造だと反発し、イタリアの外相は訪米を取りやめました。

イタリアのテレビ局は19日、トランプ氏のインタビューを吹き替え版で放送し、G7サミットの場で「メローニ氏が一緒に写真を撮ってほしいと懇願した。正直撮らなくても良かったが、かわいそうだから撮ってあげた」と語ったと伝えました。

これを受けてメローニ氏は19日、自身のXに動画メッセージを投稿し「発言は完全にでっち上げで、正直あきれている。なぜ同盟国にこのような振る舞いをするのかわからない」と述べ、「私もイタリアも懇願したことは一度たりともない」とトランプ氏を強く批判しました。

また、イタリアのタヤーニ外相は「イタリアへの侮辱だ」として、21日から予定していたアメリカ訪問を見合わせると発表しました。

トランプ氏とメローニ氏は、かつて盟友とも呼ばれていましたが、イランでの戦闘をめぐってトランプ氏がローマ教皇の発言を批判したことをきっかけに関係に亀裂が生じていました。