日経225先物：20日0時＝510円高、7万2130円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比510円高の7万2130円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては879.94円高。出来高は5943枚となっている。
TOPIX先物期近は4090ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は45.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72130 +510 5943
日経225mini 72125 +505 109993
TOPIX先物 4090 +21.5 8279
JPX日経400先物 37060 +205 153
グロース指数先物 688 +4 116
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4090ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は45.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72130 +510 5943
日経225mini 72125 +505 109993
TOPIX先物 4090 +21.5 8279
JPX日経400先物 37060 +205 153
グロース指数先物 688 +4 116
東証REIT指数先物 売買不成立
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