　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比510円高の7万2130円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては879.94円高。出来高は5943枚となっている。

　TOPIX先物期近は4090ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は45.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72130　　　　　+510　　　　5943
日経225mini 　　　　　　 72125　　　　　+505　　　109993
TOPIX先物 　　　　　　　　4090　　　　 +21.5　　　　8279
JPX日経400先物　　　　　 37060　　　　　+205　　　　 153
グロース指数先物　　　　　 688　　　　　　+4　　　　 116
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース