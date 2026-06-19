

NHK-FM「ミュージックライン」（6月22日〜6月26日）

NHK-FMの音楽番組「ミュージックライン」（6月22日〜6月26日）のゲストラインナップ＆聴きどころが公開された。（月）〜（金）夜９時45分からNHK-FMで放送中の音楽番組「ミュージックライン」。DJはMAZZELのHAYATO・KAIRYU・EIKI。

22日（月）はモナキから、じん・ケンケンが初登場。グループあるあるトークに MAZZEL 共感＆HAYATO とケンケンの知られざる繋がりが発覚…!? 今振り返る結成当初…人見知り過ぎたケンケンがおヨネに塩対応？ デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」。バズっている実感は「他人事みたい」？じんの熱い思いも！

23日（火）はyonige。牛丸ありさはライブが苦手？47都道府県ツアーを完走して変わったこと。恋愛と美容はすぐ報告！おしゃべりでわかる2人の関係、MAZZEL が見てみたい“楽器レコーディング”の現場、「その人の家に行って何か注文すると始まる」楽曲制作に欠かせない存在とは？アニメ書き下ろし楽曲の深掘りも！

24日（水）はゴスペラーズの北山陽一・村上てつや。最近の僕らはすぐ音（ね）を上げる？腹を割って意見する？曲作りのリアルな本音が。オーディション形式の制作工程や、ライブＭＣの割り振りに MAZZEL も興味津々！“王道ラブソング禁止”で挑んだ最新 EP に収録の楽曲「アカペラ音頭」。豪華声優が参加した制作のウラ側も。

25日（木）はflumpoolの山村隆太・阪井一生。教師の夢・理論派のボーカル…山村とEIKIの共通点!?無茶ぶりにも対応“山村は理論、阪井は感覚”のタッグで生まれた最新EPの楽曲。来年はもう行かん？阪井から山村へマラソン応援のお願いや、いい感じにスベった…？去年の万博会場でのライブを振り返る。

26日（金）は Aぇ! groupへの楽曲提供などで話題のシンガーソングライター・れんが初登場。6月25日が誕生日、KAIRYUが感じる“23歳の節目”に、れんも共感！ユース・ジュニアユースとサッカー“ガチ経験者”から音楽の世界へ。歌詞が降りてくるシチュエーションやレコーディング中の姿勢を語り合う。