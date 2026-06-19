長崎がMF翁長聖&鍋島暖歩の契約更新を発表
V・ファーレン長崎は19日、MF翁長聖(31)とMF鍋島暖歩(22)の契約更新を発表した。
翁長は百年構想リーグで全20試合に出場した。来季に向けて「怪我なく、走り抜けられるように準備をして、良い1年にしたいと思っています。2026-27シーズンも共に戦ってください。よろしくお願いします」と伝えている。
鍋島は東洋大出身の大卒ルーキーで、プレーオフラウンドでプロデビューを飾ると2試合1得点を記録した。クラブを通じて以下のように伝えている。
「2026-27 シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます。プロになって最初のシーズンも通じて、多くの経験を積み、プロの厳しさを身をもって感じました。ファン・サポーターの皆さん、沢山のサポートと応援を本当にありがとうございました。来季はこの経験を糧に、より成長した姿をお見せできるように日々努力していきます。チームの勝利に貢献できる選手を目指して、積み重ねていきたいと思います。引き続き、熱い応援をよろしくお願いします」
翁長は百年構想リーグで全20試合に出場した。来季に向けて「怪我なく、走り抜けられるように準備をして、良い1年にしたいと思っています。2026-27シーズンも共に戦ってください。よろしくお願いします」と伝えている。
鍋島は東洋大出身の大卒ルーキーで、プレーオフラウンドでプロデビューを飾ると2試合1得点を記録した。クラブを通じて以下のように伝えている。