１８日のＮＨＫ「ＳＯＮＧＳ」に歌手渡辺美里と、代表曲「Ｍｙ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」を手がけた小室哲哉が出演した。

司会の大泉洋と渡辺美里が話しているところに小室哲哉も登場。大物２人が並んで座り、小室がデビュー１年違いだった妹分を売り出すことに皆で協力したと、ともにブレーク前だった当時の名曲誕生の経緯を明かした。

その後に小室哲哉が弾き、渡辺美里が歌い、迫力ある「マイレボ」を披露した。

ネットは騒然。「渡辺美里と小室哲哉が並んで出てる」「うわっ！きた！このツーショット何年ぶりなん」「二人とも現役だぞ」「アツい」「まさかの小室哲哉まで出てる」「渡辺美里さんの隣に小室哲哉さんまでいる！」「同じ画面にいるだけでもう泣けてくる」「なんだこの凄いキャスト！？」「渡辺美里と小室哲哉 今の６０代って、カッコいいな！」「こんなに贅沢な映像、嬉しすぎる」「渡辺美里と小室哲哉によるマイレボリューション ぐっとくる」「胸熱」との反応が相次いだ。