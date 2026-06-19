千葉DF谷田壮志朗が滋賀への育成型期限付き移籍を延長「やってきた事を信じてピッチで示すだけ」
ジェフユナイテッド千葉は19日、DF谷田壮志朗(20)がレイラック滋賀FCへの育成型期限付き移籍を延長すると発表した。2027年6月30日までとし、千葉と対戦する公式戦には出場できない。
谷田は千葉U-18出身で24年にトップチームへ昇格。昨年は鹿児島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍し、今季は滋賀に育成型期限付き移籍していた。J2・J3百年構想リーグでは3試合1得点を記録している。千葉を通じて以下のようにコメントした。
「この度、もう1シーズン滋賀でプレーすることになりました。ジェフサポーターの皆さんに滋賀からより多くの良い報告を届けられるよう自分のやってきた事を信じてピッチで示すだけだと思ってます。行ってきます!!」
谷田は千葉U-18出身で24年にトップチームへ昇格。昨年は鹿児島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍し、今季は滋賀に育成型期限付き移籍していた。J2・J3百年構想リーグでは3試合1得点を記録している。千葉を通じて以下のようにコメントした。
「この度、もう1シーズン滋賀でプレーすることになりました。ジェフサポーターの皆さんに滋賀からより多くの良い報告を届けられるよう自分のやってきた事を信じてピッチで示すだけだと思ってます。行ってきます!!」