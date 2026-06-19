サロンモデルの緑川春菜が18日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。



【写真】ミニ丈の衝撃 なめらかに描かれたカーブの美スタイル

2度目のヤンジャン登場となった緑川は「人生初の表紙!! !! !! !! !! !!」と喜び爆発。「サロンモデルを続けて12年 グラビアを初めて7ヶ月！ まさか自分が表紙にいるなんて想像もできなかったです」と率直に記した。



「サロンモデルという名前を知って欲しくて自分には何ができるのか 考えた時にグラビアという違うフィールドでも戦うと決めました！ グラビアをする上で自分の身体と心と向き合うことができました」と挑戦に込めた思いも明かし、家族やスタッフ、ファンに感謝をつづった。



ウエストがのぞく短めトップスにデニムのスタイル、羽織ったパーカからきれいな脚がのぞくショットなどをアップ。今回は「水着を一切着ていない、新しいスタイルのグラビアに挑戦してます! おしゃれなグラビアです!!!」と紹介、「是非お手に取って いただけると嬉しいです!!!」と呼びかけた。



「デジタル写真集もぜひぜひ!! !! !! !! !! !! !! !! 誌面と見比べてみてください」とアピールし、最後もハイテンションに「わーーーーー幸せだーーーー！！！！！！！！！！！」と結んだ。緑川は1998年生まれ、神奈川県出身。ファンからは「かっこよぎる」「神々しい美しさ」「ずっと応援する」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）