ONE’N ONLYの沢村玲（29）が19日、都内で主演ドラマ「今から、親友やめようか。」（25日スタート、MBS制作、TVerなどで配信）の第1話先行試写会に出席した。イベント中にプロ野球・千葉ロッテマリーンズへの愛が爆発する場面があった。

イベント中にドラマのテーマである「一線を越える」にちなみ、こだわりが一線を越えていることについてトークを展開。そこで沢村は「野球観戦、千葉ロッテマリーンズ」と回答し、前屈みで報道陣にファンであることをアピール。

この日は昨年まで監督を務めた吉井理人氏が東北楽天ゴールデンイーグルスで初めて指揮を執る一戦だっただけに気が気でない様子で、「速報が気になってしまって。本当に煩悩の塊で」と遠慮がちに笑った。

ドラマは女優の岡本夏美（27）とのダブル主演。親友の枠を超えた2人による恋愛と友情の物語。「純粋なラブストーリーは初挑戦」という沢村は「常に緊張して、迷惑をかけた」と撮影を振り返った。その様子に岡本からは「緊張するとテンションが上がって口数が増えていって、スタッフさんから“沢村が出過ぎているよ！（役名）に戻して”と注意を受けてました」と明されると、会場からは笑いが起こった。