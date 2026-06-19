【梅雨前線北上】土日 東京首都圏「本降りの雨」

低気圧が日本海に進み、低気圧から延びる前線が、関東甲信地方に近づくでしょう。２０日（土）は「下り坂」、２１日（日）「朝まで大雨」になりそうです。

「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。詳しくは、

▶にまとめてあります。

雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）

２０日（土）は、朝はまだ雨が降っていなくても、午後からは全域で雨なので、必ず「傘」を持って出かけましょう。

２０日（土）夜遅くから２１日（日）朝にかけて、「活発な雨雲」が予想されています。

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２０日（土）～２６日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

「梅雨前線」が本州付近で停滞気味です、雨の日が続くでしょう。

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