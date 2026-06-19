吉高由里子「橋の下で拾ってきた」祖母からの冗談信じ商店街で噂に「言いふらしちゃって（笑）」【黒牢城】
【モデルプレス＝2026/06/19】映画『黒牢城』（公開中）の初日舞台挨拶が19日、都内にて開催され、主演の本木雅弘、出演の菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、Snow Man宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョー、黒沢清監督が登壇。吉高が祖母からの忘れられない言葉を明かした。
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イベントでは、登壇者たちが「心に刺さった言葉」を紹介する企画が行われた。吉高は、祖母から「（吉高を）橋の下で拾ってきた」と言われたことを述懐。「『ゲー！』ってなって、私、みんなに言いふらしちゃって（笑）」と続けた。さらに、祖母が“吉高が橋の下で拾われた”という話を商店街で聞いて「違う！違う！違う！」と慌ててしまったことも付け加えた。「衝撃的な、今でも忘れられない言葉でしたね」と懐かしげな声を出しながら、笑顔を見せた。
菅田は、黒沢監督から言われた「菅田さんはホラーが似合いますね」との言葉を回想。褒め言葉なのだろうかと考えつつ「嬉しいからしまっておこう」と心に留めていることを話した。（modelpress編集部）
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◆吉高由里子、祖母からの忘れられない言葉とは
イベントでは、登壇者たちが「心に刺さった言葉」を紹介する企画が行われた。吉高は、祖母から「（吉高を）橋の下で拾ってきた」と言われたことを述懐。「『ゲー！』ってなって、私、みんなに言いふらしちゃって（笑）」と続けた。さらに、祖母が“吉高が橋の下で拾われた”という話を商店街で聞いて「違う！違う！違う！」と慌ててしまったことも付け加えた。「衝撃的な、今でも忘れられない言葉でしたね」と懐かしげな声を出しながら、笑顔を見せた。
◆菅田将暉「嬉しいからしまっておこう」監督から言われた言葉
菅田は、黒沢監督から言われた「菅田さんはホラーが似合いますね」との言葉を回想。褒め言葉なのだろうかと考えつつ「嬉しいからしまっておこう」と心に留めていることを話した。（modelpress編集部）
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