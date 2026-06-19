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マムートは、「セオン 3-ウェイ 20」を37％オフの16,675円（税込）で販売しています。

[マムート] セオン 3-ウェイ 20 / Seon 3-Way 20 2510-04061 black MAMMUT(マムート) \16,675 （2026/06/18 13:59時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「WORK」と「CLIMB」の独立収納！ オンオフ問わずスマートに使える3WAY

↑マムートの「セオン 3-ウェイ 20」

セオン 3-ウェイ 20は、マムートの登山ブランドとしてのノウハウが活かされた3WAYバッグ。「work to climb」というユニークなコンセプトに基づいて設計されており、あらゆる荷物をスマートに持ち運べるのが特徴です。

バッグ内部は大きく2つのコンパートメントに分かれています。「WORK」コンパートメントは、最大17.3インチのノートPCやタブレット、書類の持ち運びに最適で、電子機器を守る厚めの保護カバーと高い撥水性を備えています。

「CLIMB」コンパートメントはマチが広く、仕事帰りのジム用シューズや着替えなどをたっぷり収納可能。さらに、上部には小物をサッと取り出せるフック付きの貴重品用ポケットも備わっており、整理整頓のしやすさは抜群です。

また、バックパック、ショルダー、トートとして使える3WAY仕様も魅力。リュックのショルダーストラップは背面にすっきりと収納できるため、取引先へ向かう際などは完全な手提げスタイルに移行でき、ビジネスシーンでも違和感なく使用できます。

オンオフの垣根を越えて、毎日の通勤を快適で楽しいものにしてくれる万能バッグ。ぜひこの機会にチェックしてください！

マムートの3WAYバッグを買うなら今がチャンス！

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