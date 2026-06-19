Official髭男dism、ライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャケ写＆オリジナル特典絵柄解禁
Official髭男dismが、7月15日に発売するライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』のジャケ写を解禁。メンバー4人が肩を組んだメインビジュアルを元にした印象的なデザインとなっている。
さらに、販売店舗別オリジナル特典の絵柄も解禁。各特典の数量には限りがあるため、この機会にぜひ予約して手に入れてほしい。
『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』は、全4公演で約25万人を動員したOfficial髭男dism初のスタジアムツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025＞のツアーファイナル公演となる、2025年6月1日開催の日産スタジアム公演のライブを完全収録。
本作では、昨年秋より全国内外で劇場公開され10万人を動員した『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』では収録されなかった楽曲を含め、当日披露された全曲を収録。さらに、ボーナストラックとしてスタジアムツアーへの準備や舞台裏を収めたメイキング映像 Behind the Scenes 『OFFICIAL HIGE DANDISM Road to NISSAN STADIUM』が収録される豪華版となっている。
Official髭男dismは、4月から新ツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026＞の開催が決定している。
◾️『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』
2026年7月15日（水）リリース
Blu-ray PCXP.51277 7,700円（税込）
DVD PCBP.55621 7,700円（税込）
CD PCCA.06532 4,950円（税込）
購入：https://HGDN.lnk.to/LIVEatSTADIUM2025
・収録内容
1.Same Blue
2.Universe
3.ミックスナッツ
4.パラボラ
5.Laughter
6.115万キロのフィルム
7.Pretender
8.イエスタデイ
9.Subtitle
10.FIRE GROUND
11.ブラザーズ
12.ノーダウト
13.Cry Baby
14.ホワイトノイズ
15.宿命
16.TATTOO
17.Chessboard
18.50%
[Bonus Track]
Behind the Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025
※Blu-ray / DVDにのみ収録
・店舗別オリジナル特典
タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：A3クリアポスター
全国HMV/HMV&BOOKS online： 缶マグネット
Amazon：Blu-ray/DVD特典：巾着、CD特典：メガジャケ(LIVE ver.)
楽天ブックス：ナップサック ※オリジナル配送パックにてお届け
セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー
◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞
2026年4月4日（土）宮城・仙台サンプラザホール
2026年4月5日（日）宮城・仙台サンプラザホール
2026年4月17日（金）福岡・福岡サンパレス
2026年4月18日（土）福岡・福岡サンパレス
2026年4月25日（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
2026年4月27日（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
2026年5月3日（日）新潟・新潟県民会館 大ホール
2026年5月4日（月）新潟・新潟県民会館 大ホール
2026年5月10日（日）大分・iichikoグランシアタ
2026年5月12日（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール
2026年5月21日（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2026年5月23日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
2026年5月30日（土）広島・広島文化学園HBGホール
2026年5月31日（日）広島・広島文化学園HBGホール
2026年6月11日（木）北海道・帯広市民文化ホール
2026年6月13日（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール
2026年6月20日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年6月21日（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年7月3日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2026年7月4日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2026年7月11日（土）東京・SGC HALL ARIAKE
2026年7月12日（日）東京・SGC HALL ARIAKE
2026年7月18日（土）大阪・大阪城ホール
2026年7月19日（日）大阪・大阪城ホール
2026年7月25日（土）神奈川・Kアリーナ横浜
2026年7月26日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
◆券種／料金
▼ホール公演
指定席：9,900円（税込）
指定親子席：大人9,900円（税込）こども4,950円（税込）
▼大阪・神奈川
指定席：11,000円（税込）
指定親子席：大人11,000円（税込）こども5,500円（税込）
特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026
◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026＞
2026年8月8日（土）・9日（日） ソウル / KSPO DOME
2026年8月21日（金） シンガポール / The Star Theatre
2026年8月29日（土）・30日（日）台北 / Taipei Arena
2026年9月6日（日） バンコク / UOB LIVE
▼チケット受付情報
【一般発売（先着受付）】※現地通貨での販売となります。
受付開始：2026年4月16日（木）〜
・ソウル：現地時間19:00（日本時間19:00）受付開始
※受付ページは後日ご案内いたします。
・シンガポール：現地時間12:00（日本時間13:00）受付開始
※受付ページは後日ご案内いたします。
・台北：現地時間12:00（日本時間13:00）受付開始
受付ページ：https://kham.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P18C4VJ0#
・バンコク：現地時間10:00（日本時間12:00）受付開始
受付ページ：ticketmelon.com/viji/higedan
特設サイト：https://event.higedan.com/feature/asiatour2026
関連リンク
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