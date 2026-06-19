本木雅弘、主役級キャストを前に見事なMCさばき 吉高由里子「『ニノなのに』をやったから？」
俳優・本木雅弘（60）が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。菅田将暉（33）、吉高由里子（37）、青木崇高（46）、宮舘涼太（Snow Man／33）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）ら主役級俳優と黒沢清監督（70）が並ぶなか、いつの間にかMCを担当し、見事にキャストたちをさばいた。
【集合ショット】本木雅弘＆宮舘涼太らが集結！公開祝う華やかな鏡開き
撮影の様子について司会から聞かれた本木は「現場は非常に冷静的確で粛々と進んだ。長回しという恐ろしい緊張を強いられる撮影方法があります。いかがでした、菅田さん？」とさっそく、菅田にパス。「僕ら頑張りましたよね。今回、長回しのOKのとき、ハイタッチしました」と緊迫感のある現場ながら和やかな空気感をのぞかせた。
「私が司会じゃないですけど青木さんと柄本さんあたりから撮影中のエピソードを」とさらに、2人に振ると、柄本は「僕は結構寒かったです」と回想。10月・11月に行われた撮影に「きょう無理なんじゃないかというくらい寒かった」と過酷な様子を明かし、本木は「天候に左右されることもいい意味で予知できないハプニングも面白みのひとつ」とうなずく。
そんな姿に、柄本は「本木さん、まわしがうまい」と感心すれば吉高は「『ニノなのに』やったからじゃない？」と茶化して笑いを誘った。さらにその後も「どうですか、青木さん」や「いかがですか、ダテさま（宮舘）」と司会を通さずに進行。「そして、ようやく天岩戸をあけてくださったオダギリジョーさん」とオダギリの登壇を喜ぶと「やっと参加できてうれしいです」と応じていた。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
【集合ショット】本木雅弘＆宮舘涼太らが集結！公開祝う華やかな鏡開き
撮影の様子について司会から聞かれた本木は「現場は非常に冷静的確で粛々と進んだ。長回しという恐ろしい緊張を強いられる撮影方法があります。いかがでした、菅田さん？」とさっそく、菅田にパス。「僕ら頑張りましたよね。今回、長回しのOKのとき、ハイタッチしました」と緊迫感のある現場ながら和やかな空気感をのぞかせた。
そんな姿に、柄本は「本木さん、まわしがうまい」と感心すれば吉高は「『ニノなのに』やったからじゃない？」と茶化して笑いを誘った。さらにその後も「どうですか、青木さん」や「いかがですか、ダテさま（宮舘）」と司会を通さずに進行。「そして、ようやく天岩戸をあけてくださったオダギリジョーさん」とオダギリの登壇を喜ぶと「やっと参加できてうれしいです」と応じていた。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢清監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。