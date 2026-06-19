「彼は日本に勝ちたい、少なくとも勝点１を」ルナール新監督のチュニジアはどう変わるか。現地メディアが指摘「攻撃陣は依然として弱点」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで、チュニジアはスウェーデンとの初戦で１−５の大敗を喫し、サブリ・ラムシ監督が更迭。新たにエルベ・ルナール監督が就任したチームは、現地６月20日の日本戦に向けて、どんな準備を進めているのか。
チュニジアメディア『La Presse』は、「監督が交代すれば、新たな指揮官はまず先発メンバーを変更する。戦術や選手のポジションを変えるもの。これは前任者との差別化を図るための一般的な方法だ」と見立て、新監督の志向を分析する。
「彼は５−４−１、つまり５バックや３バックのフォーメーションをあまり好まない。４−３−３や４−３−１−２を好み、コンパクトで深く守備を固めたブロックで、最終ラインを重視して相手を翻弄する。彼は日本に勝ちたい、もしくは少なくとも勝点１を獲得して、再び大敗する事態を避けたいと考えている」
手堅い戦いになるか。そのためにはスウェーデン戦から何人かの入れ替えがあるかもしれない。同メディアは「アイメン・ダーメンは先発に復帰すべきだ」とまずはGKに言及し、CBのテコ入れを提起する。
「モンタサル・タルビとオマル・レキクは精彩を欠き、消極的で動きが鈍かった。どちらか一方を休ませ、アデム・アルスとディラン・ブロンにチャンスを与えるべきだろう」
中盤に関しては「まったく効果を発揮できなかったラニ・ケディラはスタメンが難しいだろうが、モハメド・ベルハジ・マフムドは先発入りを狙っている」と記す。
加えて「スウェーデン戦の前半は力強いプレーを見せたものの、攻撃陣は依然としてチームの弱点と言えるだろう」と指摘。「最前線にはフィラス・シャウアトかハゼム・マストゥリが立つのか、それともエリアス・アシュリと並んでセバスチャン・トゥネクティのような偽９番が起用され、攻撃の主軸となるのか」と想像する。
記事は最後に「重要なのは選手の名前ではなく、攻撃力、爆発力、そして賢明な動きだ。ルナールの影響力は日本戦で発揮されるだろうか。今後の展開に注目だ」と期待を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
チュニジアメディア『La Presse』は、「監督が交代すれば、新たな指揮官はまず先発メンバーを変更する。戦術や選手のポジションを変えるもの。これは前任者との差別化を図るための一般的な方法だ」と見立て、新監督の志向を分析する。
手堅い戦いになるか。そのためにはスウェーデン戦から何人かの入れ替えがあるかもしれない。同メディアは「アイメン・ダーメンは先発に復帰すべきだ」とまずはGKに言及し、CBのテコ入れを提起する。
「モンタサル・タルビとオマル・レキクは精彩を欠き、消極的で動きが鈍かった。どちらか一方を休ませ、アデム・アルスとディラン・ブロンにチャンスを与えるべきだろう」
中盤に関しては「まったく効果を発揮できなかったラニ・ケディラはスタメンが難しいだろうが、モハメド・ベルハジ・マフムドは先発入りを狙っている」と記す。
加えて「スウェーデン戦の前半は力強いプレーを見せたものの、攻撃陣は依然としてチームの弱点と言えるだろう」と指摘。「最前線にはフィラス・シャウアトかハゼム・マストゥリが立つのか、それともエリアス・アシュリと並んでセバスチャン・トゥネクティのような偽９番が起用され、攻撃の主軸となるのか」と想像する。
記事は最後に「重要なのは選手の名前ではなく、攻撃力、爆発力、そして賢明な動きだ。ルナールの影響力は日本戦で発揮されるだろうか。今後の展開に注目だ」と期待を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！