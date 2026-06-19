木戸愛はいまもジャンボ邸で精進 師匠の教えを胸に「ゴルフを良くしていきたい」
＜ニチレイレディス 初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞10メートル、2メートル、4メートル。上がり3ホールで連続バーディを奪うと、ツアー1勝の木戸愛は思わず笑みをこぼした。「気持ち良かったです」。7バーディ・1ボギーの「66」をマークし、首位と2打差の6アンダー・2位につけた。
【写真】笑顔でジャンボを天国へ送り出すまな弟子たち
2グリーン特有の小さいグリーンを狙うために意識したのは、フェアウェイをキープすること。左右を木々が囲む狭いコースとあって、ティイングエリアでドライバーを握らないことも多い。「集中して、イメージを持って打ちました」。この日のFWキープ率は57％（8/14）。そこに持ち味とするショット力を生かして、「スコアが出るコース」という大会でリーダーボードを引っ張った。2019年にシードを喪失して、一時は苦しい時間を過ごした。しかし、23年シーズン後にジャンボこと尾崎将司さんの門を叩くと、翌年、シード復帰。上位争いの回数が増えていった。尾崎さんは昨年12月24日、S状結腸がんのために亡くなった。主宰していたジュニア養成所『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』は今年3月に閉校。それでも、メルセデス・ランキング23位と今季も好調をキープできているのは、ジャンボの教えがいまも木戸のなかに息づいているからだ。「大きなテーマはしっかり振ること。試合が続くと合わせるようになってくる。前さばき（フォロー）で振れるような微調整をしています」。定期的に帯同するアカデミーの元コーチ・山田竜太氏からアドバイスを受けながら、とにかく“振る”ことを意識。「いまでもジャンボ邸で練習させてもらっています」と、存続未定の練習場を拠点に汗を流し続けている。1998年のツアー制度施行以降、最年長ブランク優勝記録は金田久美子が持つ11年189日。木戸が優勝すれば、それを超える記録になる。プレーオフで永峰咲希に敗れた「資生堂・JALレディス」以降、最終日最終組を4度（資生堂を除く）も経験。今季は「KKTバンテリンレディス」3位、「ヨネックスレディス」2位と惜敗が続く。「プレッシャーにはなっていないかも。逆に“達成したいな”という気持ちです。自分のゴルフをどんどん良くしていきたいという思いが強い。やり続けていることは変わらないけれど、その積み重ねがいい方向に向かっていると思います」一歩ずつ、コツコツと。2012年7月「サマンサタバサレディース」以来となる勝利に向けて、その歩みは確実にゴールへ近づいている。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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