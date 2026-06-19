高橋恭平、座長務めて成長感じる「自分が引っ張っていかなくては」 高橋ひかる＆岩瀬洋志との感動的な瞬間が詰まったクランクアップ映像＆写真解禁
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）のクランクアップ映像＆写真が解禁された。
【動画】感動的な瞬間が詰まった『山口くんはワルくない』クランクアップ映像
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
今回解禁された撮影を締めくくるクランクアップ映像には、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志のメインキャスト3人が現場での思いを語り合い、花束を手に感謝を伝える、その感動的な瞬間が余すことなく収められている。
岩瀬は「俳優のお仕事を始めてからずっと挑戦したいと思っていたラブコメに、本作で出演できてすごくうれしかったです。お芝居に限らず人としても学ぶことが多かった作品でした」と語り、高橋ひかるは「ラブコメは世の中にたくさん溢れているけれど、少しでも新しい切り口があるのではないかと模索し続けるこのチームがすごく好きでしたし、楽しかったです」とその充実感を回顧。そして座長・高橋恭平は「座長として自分が引っ張っていかなくてはと思いながら、キャストやスタッフの皆さん、そして監督と意見交換をたくさん重ねながら作っていくことができた作品です」と熱意と感謝をにじませ、締めの言葉に共演者とスタッフへの深い感謝を込めた。
今作の現場では、撮影前の段階から念入りな準備と丁寧なリハーサルが行われており、キャストとスタッフが一丸となり作品制作に向き合ってきたという。高橋ひかるが「最初のダンス練習や本読みの段階から、熱意あるチームの皆さんに支えられました」と語ったように、早い段階から全員が同じ目標に向かい、強い結束力を築きながら撮影を進めていった様子がうかがえる。また、「恭平さんにもたくさん演技の相談をさせてもらって、より“キュン”を探し求めている時間は本当に楽しかったです」と語り、どうすればより観客にときめいてもらえるかを検討した“キュン会議”を通して深まった信頼感を明かした。
そして高橋恭平は、「人間としても役者としてもいろいろ成長できた作品でした」と振り返り、監督やキャスト、スタッフ全員で意見を出し合い、試行錯誤しながら作品を作り上げていったことを改めて強調。この先どんな場面においても『山口くんはワルくない』の経験が役立つと語る姿、そして溢れ出る「まじ楽しかったっす！」という言葉から、撮影期間が特別で充実した時間だと伝わってくる。
また、3人が花束を手にし、晴れやかな笑顔を向けるクランクアップ写真も解禁となった。撮影を全力で駆け抜け、達成感に満ち溢れた表情が写し出されている。
さらに、先日行われた浴衣イベントの際に撮影された3人の夏先取りオフショットもあわせて解禁。クランクアップ時と同様に花束を抱えながら見せるリラックスした表情からは、数々の宣伝活動を一緒に駆け抜けてきたことで、さらに深まった強い絆が感じられる貴重なショットとなっている。
【動画】感動的な瞬間が詰まった『山口くんはワルくない』クランクアップ映像
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
今回解禁された撮影を締めくくるクランクアップ映像には、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志のメインキャスト3人が現場での思いを語り合い、花束を手に感謝を伝える、その感動的な瞬間が余すことなく収められている。
今作の現場では、撮影前の段階から念入りな準備と丁寧なリハーサルが行われており、キャストとスタッフが一丸となり作品制作に向き合ってきたという。高橋ひかるが「最初のダンス練習や本読みの段階から、熱意あるチームの皆さんに支えられました」と語ったように、早い段階から全員が同じ目標に向かい、強い結束力を築きながら撮影を進めていった様子がうかがえる。また、「恭平さんにもたくさん演技の相談をさせてもらって、より“キュン”を探し求めている時間は本当に楽しかったです」と語り、どうすればより観客にときめいてもらえるかを検討した“キュン会議”を通して深まった信頼感を明かした。
そして高橋恭平は、「人間としても役者としてもいろいろ成長できた作品でした」と振り返り、監督やキャスト、スタッフ全員で意見を出し合い、試行錯誤しながら作品を作り上げていったことを改めて強調。この先どんな場面においても『山口くんはワルくない』の経験が役立つと語る姿、そして溢れ出る「まじ楽しかったっす！」という言葉から、撮影期間が特別で充実した時間だと伝わってくる。
また、3人が花束を手にし、晴れやかな笑顔を向けるクランクアップ写真も解禁となった。撮影を全力で駆け抜け、達成感に満ち溢れた表情が写し出されている。
さらに、先日行われた浴衣イベントの際に撮影された3人の夏先取りオフショットもあわせて解禁。クランクアップ時と同様に花束を抱えながら見せるリラックスした表情からは、数々の宣伝活動を一緒に駆け抜けてきたことで、さらに深まった強い絆が感じられる貴重なショットとなっている。