トライアイズ <4840> [東証Ｓ] が6月19日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結最終損益を従来予想の1億円の黒字→1.5億円の黒字(前期は4.2億円の赤字)に49.0％上方修正した。

なお、1-6月期(上期)の最終利益は従来予想の2.1億円(前期は2.1億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当該判決に基づく池田氏の新株予約権の失効処理に伴い発生する「新株予約権戻入益」62百万円及び過大支出についての賠償金14百万円を第２四半期決算において特別利益に計上する予定であります。これらの特別利益の発生に伴い、親会社株主に帰属する当期純利益が通期において予想値を上回る見込みとなりましたため、通期の連結業績予想値を修正いたしましたのでお知らせします。