米津玄師、NHKサッカーテーマ「烏」MV公開 “笑顔”に反響「見てるこちらまで笑顔に」「笑顔に見惚れて寝不足」
2026 NHKサッカーテーマに起用されている米津玄師「烏」のミュージックビデオが公開された。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団の中にいながらも、一人ひとりが独立した個人でいるという在り方を肯定し、競争という構造の中にそっと“すきま風”を吹かせられたらという気持ちで作られた。タイトルの「烏」は、日本代表のエンブレムをモチーフにしながらも、米津自身にとって身近にいる“気安い存在”としてのカラスのイメージが重ねられている。
ミュージックビデオは、巨大な船を生み出す造船所を舞台に、物体の“断面”を通して、表からは見えない時間の蓄積を可視化していく映像作品。船は、ある日突然完成するわけではなく、見えない場所で無数の工程と時間が積み重なって、ようやく一つの形になる。それは人も同じ。うまくいっているように見えるものほど、内側では静かに崩れながら何度も作り直されている――その断面は、誰にも気づかれない場所で積み重ねてきた努力の構造そのものを映し出す。描かれるのは、そこに至るまでの“見えなかった時間”。「烏」が歌う、構造の内側にある個人の在り方と静かに響き合う映像となっている。監督は山田智和氏が務めた。
「烏」は15日に配信リリースされ大きな反響を呼び、同日『FIFAワールドカップ2026』日本代表初戦・オランダ戦のNHK中継内でも放送され、劇的な一戦に寄り添った。
公開されたミュージックビデオは、米津の笑顔が随所に収められており、ファンからは「笑顔が多い」「米津さんの笑顔にたくさんの人も笑顔になる」「見てるこちら側まで笑顔にしてくれる」「笑顔に見惚れて寝不足」「晴れやかな笑顔の米津さんに元気もらえる」などの声が寄せられている。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団の中にいながらも、一人ひとりが独立した個人でいるという在り方を肯定し、競争という構造の中にそっと“すきま風”を吹かせられたらという気持ちで作られた。タイトルの「烏」は、日本代表のエンブレムをモチーフにしながらも、米津自身にとって身近にいる“気安い存在”としてのカラスのイメージが重ねられている。
「烏」は15日に配信リリースされ大きな反響を呼び、同日『FIFAワールドカップ2026』日本代表初戦・オランダ戦のNHK中継内でも放送され、劇的な一戦に寄り添った。
公開されたミュージックビデオは、米津の笑顔が随所に収められており、ファンからは「笑顔が多い」「米津さんの笑顔にたくさんの人も笑顔になる」「見てるこちら側まで笑顔にしてくれる」「笑顔に見惚れて寝不足」「晴れやかな笑顔の米津さんに元気もらえる」などの声が寄せられている。