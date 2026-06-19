“走る体験スポット”として進化する路線愛称「東京パノラマライン」こと、東京モノレールで人気の「キキ＆ララ モノレール」の第3弾が運行開始！

シティポップ調をデザインコンセプトとした「リトルツインスターズ」のラッピング車両が登場します☆

東京モノレール サンリオ「キキ＆ララ モノレール」

運行期間：2026年6月22日（月）〜当分の間

対象編成：10000形(10081編成)

そのかわいらしさから、毎回人気を博している、「東京モノレール」とサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」がコラボレーションした「キキ＆ララ モノレール」

今回、「キキ＆ララ モノレール」をさらに楽しむことができる、第3弾となる新たな「キキ＆ララ モノレール」の運行がいよいよスタートします！

シティポップ調の「キキ」と「ララ」をデザインコンセプトとし、これまでとはひと味違う魅力あふれる車両です。

より一層魅力を増した「キキ＆ララ モノレール」とともに、羽田空港から東京都心への旅が楽しめます☆

車内では、どの車両に乗車しても「リトルツインスターズ」の世界観を楽しめるよう、さまざまな箇所をラッピング。

また、窓に目を向けると、「キキ＆ララ」や東京モノレールのキャラクター「モノルン」とともに、車窓の景色を楽しめます。

車体には、「キキ＆ララ」や「モノルン」が旅を楽しむ姿と、東京パノラマライン沿線の風景をモチーフにしたデザインを採用。

かわいらしい世界観で沿線の魅力が表現されています。

運行開始後には、新たな「キキ＆ララ モノレール」の画像が「東京パノラマライン特設サイト」に掲載される予定です。

珍しいシティポップ調デザインの「リトルツインスターズ」のラッピングモノレール！

東京モノレール「キキ＆ララ モノレール」第3弾は、2026年6月22日より運行開始です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671349

※運行期間は、予告なく変更・中止となる場合があります。運行時刻表や最新情報は、公式Xにて確認してください

※運行情報は、利用当日に駅係員、またはお客さまセンターに問合せください

※車両運用の都合により運行しない日もあります

※駅・車内での写真撮影時は、他に利用されている方の写り込みを防ぐなど、周囲の方に配慮してください

※通勤時間帯など、混みあっている車内での撮影は控えてください。また、それ以外の時間帯も撮影マナーに十分気をつけください

※終点駅では、一旦降車ください。(乗り続けることはできませんので、注意してください)

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