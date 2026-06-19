サカナクション「新宝島」、「合算」で100万PT超え 「怪獣」に次ぐ自身2作目【オリコンランキング】
サカナクションの「新宝島」が、6月22日付「オリコン週間合算ランキング」において、週間0.8万PT（8,315PT）を獲得し、累積ポイントが100.4万PT（1,003,983PT）に到達。「怪獣」に次ぐ自身2作目のミリオンポイントを達成した。
【動画】サカナクション「新宝島」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのDL数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：92.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：8.0万PTとなる。
本作は、2015年10月に公開された俳優・佐藤健と神木隆之介のダブル主演映画『バクマン。』の主題歌に起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
【動画】サカナクション「新宝島」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのDL数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：92.4万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：8.0万PTとなる。
本作は、2015年10月に公開された俳優・佐藤健と神木隆之介のダブル主演映画『バクマン。』の主題歌に起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞