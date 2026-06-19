Snow Man、容赦のない小学生の反応に大苦戦！『それスノSP』で小学生50人を前に渾身のプレゼンバトルを展開

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TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。6月19日放送の2時間SPは「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」が放送される。

■必死にプレゼンするSnow Manが、容赦ない小学生の反応にまさかの大苦戦!?

今回は、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”でガチンコバトルを展開。令和の小学生50人が審査員となり、Snow Manのプレゼンを忖度なしでジャッジ、Snow Manは年上チーム（佐久間、宮舘、渡辺、深澤）と年下チーム（向井、岩本、ラウール、阿部）に分かれて戦う。

審議長を務めるのは、『それスノ』初登場となる今田耕司。またスペシャルサポーターとして、年上チームにはアン ミカ、年下チームにはパンサーの尾形貴弘が参戦。Snow Manを全力サポートし、プレゼンバトルをさらに盛り上げる。

番組が令和の小学生を対象に独自に調査したランキングから、Snow Manのメンバーがひとつずつテーマを選び、“大人ならではの面白いプレゼン”を披露。それを聞いたスタジオの小学生50人が、どちらのプレゼンに「いいね！」を押したいかをジャッジし、得票数の多いほうが勝利となる。

プレゼン内容は「高身長の世界」や「どんな匂いもかぎ分ける少女」など、様々。小学生の心を掴むため必死にプレゼンを展開するSnow Manだが、容赦ない小学生のリアルな反応にまさかの大苦戦!?

また、スタジオでSnow Manと小学生50人が一斉にジャンプする、ラウールの衝撃プレゼンにも注目だ。

さらに、令和のカリスマ・しなこもスタジオに登場。しなこへの密着VTRでは、普段見せるキラキラした姿とは違うテレビ初公開の素顔が次々と明らかに。

大盛り上がりとなった衝撃のプレゼンバトル、果たしてキッズのハートを多く掴めるのはどっちなのか!?

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

06/19（金）19:00～20:55

出演者：Snow Man

審議長：今田耕司

スペシャルサポーター：アンミカ、尾形貴弘（パンサー）

スタジオゲスト：しなこ

進行：若林有子（TBSアナウンサー）

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/