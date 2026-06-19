チュニジア戦の欠場が決まった久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　６月18日、日本サッカー協会は、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が、20日のチュニジア戦には帯同しないと発表した。

　同日の練習後、取材に応じた主力MFの鎌田大地は「タケがいなくなるのは、チームにとってすごく大きなこと」と話しつつ、こう強調した。
 
「たくさん選手はいますし。逆に言えば、違う選手にとってはすごくチャンスになると思うし。モチベーションは高いと思うので、しっかり各々がやって行けたらいいなと思います」

　総合力こそ日本の武器。他の選手がカバーしてくれるはずだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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