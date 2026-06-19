清水FW高橋利樹が鳥栖に完全移籍「J1昇格のために自分の持てる力を全て出します」
サガン鳥栖は19日、清水エスパルスFW高橋利樹の完全移籍加入を発表した。
高橋はクラブを通じ、「はじめまして。このたびサガン鳥栖に加入することになった高橋利樹です。サガン鳥栖の一員になることができ嬉しく思います。J1昇格のために、ゴールと自分の持てる力を全て出します。よろしくお願いします。」とコメント。
また、25年途中から在籍した清水のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「このたび、サガン鳥栖に移籍することになりました。他チームでプレーしている時から、清水エスパルスの素晴らしさは感じていましたが、去年の夏にその一員になり、さらにこのクラブは素晴らしいクラブであり愛されているクラブだと強く感じました。僕個人としてはなかなかチームの力になりきれず、苦しい時間を過ごした時もありましたが、どんな時も応援してくださったサポーターの皆様には本当に感謝しています。ホームアイスタで満員の中でプレーできた事、サポーターの皆さまと共にできた勝ちロコは最高でした。清水エスパルスでプレーできたことを誇りに思います。1年間ありがとうございました」
以下、クラブ発表プロフィール
●FW高橋利樹
(たかはし・としき)
■生年月日
1998年1月20日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
182cm/76kg
■経歴
大宮南ウイングスFC-HAN FC-埼玉栄高-国士舘大-熊本-浦和-横浜FC-浦和-清水エスパルス
高橋はクラブを通じ、「はじめまして。このたびサガン鳥栖に加入することになった高橋利樹です。サガン鳥栖の一員になることができ嬉しく思います。J1昇格のために、ゴールと自分の持てる力を全て出します。よろしくお願いします。」とコメント。
また、25年途中から在籍した清水のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FW高橋利樹
(たかはし・としき)
■生年月日
1998年1月20日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
182cm/76kg
■経歴
大宮南ウイングスFC-HAN FC-埼玉栄高-国士舘大-熊本-浦和-横浜FC-浦和-清水エスパルス