韓国が開催国メキシコと対戦

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。

0-0で前半を折り返した。

試合は前半4分、MFイ・ガンインがMFルイス・ロモと競り合い足を踏んだ。ロモは苦悶の表情で倒れこみ、試合序盤の4分にいきなりイエローカードを提示された。

序盤から韓国代表がボールを握る時間が長かったが、なかなかメキシコの守備陣を崩し切ることができない。前半20分にはFWキニョーネスのヘディングシュートをFC東京でプレーするGKキム・スンギュが好反応でしのいだ。

韓国はFWソン・フンミンが背後を狙う動きを見せ、メキシコゴールに迫ったが受け手とのタイミングがなかなか合わずに3本もオフサイドにひっかかった。前半30分過ぎからイ・ガンインとソン・フンミンが軸になりリズム良くパスを繋ぎ始めた韓国。同41分に初シュートを放ったが枠を捉えられず。

前半終了の笛が鳴ると、受け身の展開に痺れを切らしたメキシコサポーターからの大ブーイングが響いた。後半はどのような試合展開になるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）