日本の2校出場や八村塁らの参加でも注目…NBA主催の高校生大会でLNGSHOTがライブを実施

NBAは、K-POPボーイズグループの「LNGSHOT」が、第2回「NBA Rising Stars Invitational（以下NBA RSI）」にヘッドラインパフォーマーとして出演することを発表した。

NBA RSIは、アジア太平洋地域各国から18歳以下の男子12チーム、女子12チームが参加する、NBAが主催する高校生向けバスケットボールトーナメント。今年は6月23日から28日まで、シンガポール・カラン地区のOCBCアリーナにて開催される。日本からは男子の鳥取城北高校、女子の精華女子高校の2校が出場する。

さらに同大会には、ロサンゼルス・レイカーズに所属する現役の八村塁をはじめ、ミッチ・リッチモンド氏（元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか）やジェレミー・リン氏（元ニューヨーク・ニックスほか）、WNBAシアトル・ストームでチャンピオン、MVPに輝いたローレン・ジャクソン氏といったレジェンドたちが参加。期間中はユース世代との交流やファン向けのセッション、地域貢献プログラムなどに登場する予定だ。

今回のコラボレーションの一環として、LNGSHOTはイベント最終日となる28日に登場する。参加者との交流をはじめ、コミュニティ支援活動への参加、さらにライブパフォーマンスを披露する予定だ。

LNGSHOTはグループのコンセプトについて「常に“自分自身のチャンスに挑戦すること”、自分を信じること、そして周囲の期待を超えて前進することです」と説明。さらに「それは、この大会で競い合うアスリートたちに通じるものがあり、私たちが日々音楽を通じて届けようとしているメッセージでもあります」と続け、「シンガポールでファンや選手の皆さんにお会いし、自信と自分らしさを持って自分自身の道を切り開いている世代を一緒に祝えることを楽しみにしています」と意気込みを語った。

本大会の全試合はYouTubeおよび各地域のメディアパートナーを通じてライブ配信される。日本では「バスケットLIVE」にて、ライブ配信および見逃し配信が行われる。



八村塁からメッセージ 💥🏀

「シンガポールで皆さんに会えるのを楽しみにしています！」 👍

📍 6/23-28 | OCBCアリーナ

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👉 https://t.co/Vakifj9Icu#NBARisingStarsInvitational26 pic.twitter.com/7Qvt4jQ77z

- NBA Japan (@NBAJPN) June 6, 2026

【動画】八村塁からNBA RSIに出場する高校生にメッセージ