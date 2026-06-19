今度のディズニー・ヒロインは、現代の高校生だ！ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ビリーと魔法のはじまり』が、2026年12月4日（金）に日本公開されることが決定した。あわせて、ティザー予告とティザーポスターが公開されている。

原題は『Hexed』。『白雪姫』『シンデレラ』『アラジン』『アナと雪の女王』など、世代を超えて愛される“魔法”の物語を紡いできたディズニー・アニメーションが新たに贈る、まったく新しい魔法の物語だ。主人公は、長編アニメーション作品のディズニー・ヒロイン史上初となる“現代の高校生”ビリー。型破りな性格で学校になじめない彼女が、思いがけず魔法の力に目覚め、未知なる世界へと足を踏み入れていく。

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公開されたティザー予告では、学校のトイレで落とした携帯を拾おうとしたビリーが、壁の隙間に手を引っかけ、身につけていたブレスレットを外してしまう場面から始まる。ブレスレットを取ろうと手を伸ばすと、ビリーの手から小さな火花が発生。次の瞬間、ブレスレットはまるで引き寄せられるように彼女のもとへ戻ってくる。

さらに、ビリーが手をかざすと扉が勝手に開き、ネズミが宙を舞い、蛇口から水が噴き出すなど、トイレ中で不思議な現象が次々と発生。騒動の末に退学処分となったビリーは、「私どうかしてる……」と部屋で落ち込むが、再び手に火花が灯り、部屋に突如現れた“扉”へ吸い込まれていく。

その先でビリーを待っていたのは、不思議なしゃべる本と羽根ペン。「ビリー・ドー、魔法使いの世界“ヘックス”へようこそ」と本が告げると、巨大な木々が開き、その向こうに見たこともない魔法使いたちの世界が広がっていた。映像には、宙に浮かぶビリー、たくさんの目玉をもつ生き物、カードを空中に浮かせる占い師、ビリーを追い詰める謎の魔女たちなども登場。「私が変なんじゃない。この世界こそ、私の居場所なんだ」という言葉とともに、ビリーが自らの魔法を解き放つ姿が映し出される。

監督を務めるのは、『ウィッシュ』のファウン・ヴィーラスンソーンと『モアナと伝説の海2』のジェイソン・ハンド。共同監督はジョージー・トリニダード、製作はロイ・コンリが務める。

魔法使いの世界へようこそ。『ビリーと魔法のはじまり』は2026年12月4日（金）公開。