『風、薫る』第12週「旅立ち」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第12週「旅立ち」の各回あらすじを振り返る。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
■第56回のあらすじ
安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上愛）と美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいるようで…。一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた。
■第57回のあらすじ
結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。
■第58回のあらすじ
ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち６人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、６人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。
■第59回のあらすじ
卒業式の日。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。
■第60回のあらすじ
長屋に空きがなく、直美（上坂樹里）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りん（見上愛）や美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。りんは、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れて…
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■第56回のあらすじ
安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上愛）と美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいるようで…。一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた。
結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。
■第58回のあらすじ
ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち６人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、６人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。
■第59回のあらすじ
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■第60回のあらすじ
長屋に空きがなく、直美（上坂樹里）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りん（見上愛）や美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。りんは、虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れて…