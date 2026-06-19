◆【一生使える】大化け銘柄を買うベストタイミングの見極め方

ゴールドマン・サックスでアジアのトレーディングチームを率いた後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。マーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」など実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべきノウハウ”が満載！

投資判断の軸となる考え方

株式投資において、社会の大きなトレンドから有望なテーマを探す「トップダウン的アプローチ」と並んで重要になるのが、個別企業の分析に焦点を当てる「ボトムアップ的なアプローチ」です。

今回は、見つけ出した有望銘柄に「いつ投資するべきか」という実践的なタイミングの図り方と、投資判断の軸となる考え方をお伝えします。

企業をあらかじめ調べ、変化の「タイミング」を待つ

ボトムアップ的アプローチの基本は、今後有力になりそうな投資テーマに乗りそうな企業を「あらかじめ深く調べておくこと」です。そして、そのテーマが市場で本格的に注目されそうな変化のタイミングをじっと見極めます。

多くの投資家が実践している実際の流れとしては、まずトップダウン的アプローチで有望そうな銘柄を見つけて自分の中に蓄積（リストアップ）しておきます。そして、それらの企業の「業績が実際に伸びてきそうなタイミング」が訪れたときに、初めて具体的な投資行動（買い）に移す、というプロセスが王道となります。

株価はシンプルに「業績」に素直に反応する

では、なぜ「業績が伸びるタイミング」を待つのが重要なのでしょうか？ それは、「上場企業の業績が上向いてくるタイミングで、株価は素直に上昇という反応を示す」という市場の大原則があるからです。

どんなに素晴らしい将来性やテーマを持った企業であっても、それが実際の売上や利益（業績）という数字の裏付けとして表れなければ、株価の力強い上昇は期待できません。投資行動を起こす引き金は、あくまで「業績の向上」に置くべきなのです。

予測困難な「PER」より「利益の成長」に集中しよう

株価がどのように決まるのか、少し専門的な観点から分解してみましょう。株価は基本的には、「業績（利益）」と「マルチプル（PER＝株価収益率、投資家の期待値による倍率）」を掛け合わせたもので決まります。

投資で利益を狙う際、この「PER（倍率）」が上がることを期待して株を買う人もいます。しかし、PERは市場全体のムードや金利、投資家の心理など、非常に多くの複雑な要素を反映して変動するため、その変化を正確に予測することはプロでも至難の業です。

だからこそ、予測が難しいPERの変動を当てにして投資判断を下すよりも、シンプルに「株価は業績に連動する」と考えて投資判断をするほうがはるかに得策です。企業の利益が順調に成長しているかどうかに集中し、自分がしっかりとリサーチした企業の業績が上向くその瞬間を、自信を持って狙い撃ちしていきましょう。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。