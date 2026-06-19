「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも1万3000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。本書から一部を抜粋し特別配信する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

取るに足らない心配事を

つい優先させてしまうワケ

そもそも人間は生まれつき、物事の良い面より悪い面に目が行く（これは「ネガティブバイアス」と呼ばれている。

脳は悪いニュースを増幅させるために進化したソフトウェアのようなもの。常に不安や恐怖を感じるものを優先的に知らせてくる）。

その心配事が「目の前にトラがいて、今にも襲ってきそうな気配がある」なら迷わずアクションを取るべきだ。

だが、通常の心配事は、

「ジェニーにプレゼンをつまらないと思われてしまったかな？」

「誰かがゴミ箱をあさって、私が間違って捨てた日記を見つけたかも。私の秘密をFBIに知られてしまったらどうしよう？」

といったもの。

つまり、いつも取るに足らない心配事を優先させているわけだ。

「心配の先のばし」とは？

「心配の先のばし」とは何だろう。

心配事を完全になくすことではない（そう、普段からあまり心配しないという人でも心配事はあるもの）。

「心配の先のばし」とは、「心配事を適切な場所に置く」ことだ。

そうすれば、すぐ「心配事を自分でコントロールしている」感覚になれる。不安な考えが頭に浮かんだらすぐに飛びつくのではなく、注意を向けるのを先のばしにするのだ。

意識の行き先は自分で決める。先のばしすることで、簡単に何かに気を取られたり、集中力を乱されたりしないようにする。

「心配の先のばし」は、その名のとおり、心配を別の機会に先送りすることでもある。

ただ、まったく心配しないことではない。どんな人もつい心配してしまうもの。

心配をコントロールし、心配が人生にどれだけ影響を与えるか決めることだ。

その場では、心配事が非常に「重要」かつ「緊急」なものに思えるかもしれない。それに全身全霊を傾けても、交渉の余地がないように思えるだろう。

だが、実際にはいくつかの選択肢が確実にあるのだ。

今回紹介した、「心配の先のばし」とは、「心配事を適切な場所に置く」ことを心がけてみると、日常が少しずつ変わってくると思う。ぜひ試してみてほしい。

（本稿は『STOP OVERTHINKING――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』の一部を抜粋・編集したものです）