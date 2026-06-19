【哲学】健康を犠牲にしてまで他のものを手に入れようとするなど、間違っている。幸福のほとんどは、健康にかかっているのだ。

仕事のために睡眠を削る。忙しさを理由に食事を疎かにする。体の不調を後回しにして働き続ける――そんな生活を「頑張っている」と思っていないか。哲学者ショーペンハウアーは、幸福の第一条件として「健康」を挙げている。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「健康な物乞い」と「病気の王様」、どちらが幸せか

お金があれば幸せになれる。

地位があれば充実した生活が送れる。

そう信じて、体を削りながら働いてきた人は少なくない。

しかし著者は、ショーペンハウアーのこんな言葉を引用する。

「健康な物乞いの方が、病気の王様より幸せだ」

どれだけの富や権力を持っていても、体が動かなければ何も享受できない。

逆に、何も持っていなくても、体が健康であれば今この瞬間を楽しむことができる。

幸福のほとんどは、健康にかかっている



近年、多くの人がお金と健康を引き換えにしている。

ショーペンハウアーは幸福の第一の条件として、健康を挙げた。

健康を犠牲にしてまで他のものを手に入れようとするなど、間違っている。幸福のほとんどは、健康にかかっているのだ。

当たり前のことだが、健康でなければ何をしても楽しくない。体が健康であってこそ、気分もよくなり、大体の困難はうまく乗り越えることができるのだ。 健康な物乞いの方が、病気の王様より幸せだ。近年、多くの人がお金と健康を引き換えにしている。ショーペンハウアーは幸福の第一の条件として、健康を挙げた。健康を犠牲にしてまで他のものを手に入れようとするなど、間違っている。幸福のほとんどは、健康にかかっているのだ。当たり前のことだが、健康でなければ何をしても楽しくない。体が健康であってこそ、気分もよくなり、大体の困難はうまく乗り越えることができるのだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

著者が指摘する現代の問題は明確だ。

多くの人が「お金と健康を引き換えにしている」という事実だ。

若いうちに健康を犠牲にして働き、年をとってからそのお金で健康を取り戻そうとする――

この順序が、そもそも間違っているとショーペンハウアーは言う。

「当たり前のことだが」と著者は前置きしながら、こう続ける。

健康でなければ、何をしても楽しくない。

美食も、旅行も、成功の達成感も――体が不調な状態では、すべての質が落ちる。

逆に体が健康であれば、 気分もよくなり、たいていの困難は乗り越えられるようになる。

「健康は当たり前」という感覚を、一度疑ってみる

健康のありがたさは、失ってから気づく――

これは誰もが知っている言葉だ。

しかし知っているからといって、日々の行動が変わるわけではない。

ショーペンハウアーが示すのは、健康を「あれば嬉しいもの」ではなく「幸福の前提条件」として位置づけることだ。

何かを犠牲にして得るものの優先順位を考えるとき、健康は最後に削るものではなく、最初に守るべきものだ。

今日から試すなら、「健康のために何かを削る」ではなく「健康のために何かを守る」という考え方に切り替えることだけでいい。