リーグ戦再開後も頼んだで！！阪神・大山悠輔内野手（３１）がデイリースポーツの独占インタビューに応じ、セ・リーグ連覇へ向けた悲壮な決意を明かすとともに、同学年の近本、ドラフト１位・立石（創価大）、新加入の伏見ら仲間への思いを語った。交流戦では打率１割台と低迷し、苦しい胸の内も吐露したが、１７日の最終戦では今季甲子園１号を放つなど３打点の活躍。チームは１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）からリーグ戦の再開を迎える。プロ１０年目の主砲が、セ界での再進撃をけん引する。

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−開幕から現在までのチームの雰囲気は。

「１試合１試合、みんな全力でやっているので、いろいろありますけど、しっかりできているのかなと思います」

−個人の現在地は。

「すごく迷惑をかけているなと思います」

−リーグ３位タイの３６打点など数字上では良いものも多い。

「数字ではないので。その試合、その試合ですし。特に交流戦を見ても、本当に迷惑をかけていると思っていますし。すごく悔しいですね」

−悔しさは、前を向くための力にもなる。

「どうですかね…結果が全てなので。本当に今は申し訳ないなと思ってやっています。でも、もう次の試合は来るので、しっかり反省をして、何とかして良い方向にいければ良いなと思っています」

−立石（１７日に登録抹消）や高寺ら若手がスタメン出場する機会も多い。より引っ張っていきたい思いもある。

「そのあたりの若い選手というのは、やっぱり出始めの選手もいますし、とにかく自分のことに集中してもらえるように。僕らぐらいの世代が、そういう雰囲気をつくってあげる必要があると思うので、しっかりやりたいなと思います」

−近本が離脱して、チームとしても打線を組み替えながらというところもあるが、難しさは。

「結局は僕のところで、しっかりやらないといけないと、ずっと思っている」

−近本から言葉を託されるなどは。

「それはないです。本人も復帰に向けてリハビリをやっていると思うので、特に会話はないですし、言わなくてもお互いに分かっているというのがある」

−２０２３年にリーグ優勝して、２４年に連覇を狙うシーズンを経験。再び頂点を目指す今年と感じ方に違いはあるか。

「一緒ですね。勝つことの難しさっていうのを分かっていますし。勝つことがどれだけ大変かっていうのは、やっぱり感じているので、その難しさはあります。でも、１試合１試合、全力でやることが大事ですし、その積み重ねで、終わった時に良い結果で終われるようにと思っているので、まずは目の前の試合を、しっかりやりたいなと思っています」

−打撃面ではタイミングの取り方などを変えながら取り組んでいる。

「その時によって体の調子も違いますし、自分の感覚があるので、そこを大事にやっているので、自分の中でいろいろ考えながらやっているところです」

−変える難しさや、変えないものもある。

「やっぱり、いろいろ変わってくるので。もちろん体も変わりますし、時期によっても変わるので、その時その時、しっかり対応していかないといけないなと思っています。その中で、自分の軸となる部分はしっかり持ちながらだと思うので、自分の感覚をすごく大事にはしている」

−リーグ連覇へ、自身の活躍が不可欠となる。

「（その思いは）もちろん、ありますね。今、打てていないので、その責任は感じていますし、全部流れを止めてしまっているので、何とかしないといけないなっていう思いしかないですね」

−１７日の楽天戦では今季甲子園１号を放つなど３打点で交流戦最終戦を締めた。

「毎日勝ちたいと思ってやっていましたし、それがうまくいかないというところで責任もありました。最後にこういう終わり方ができたので、リーグ戦再開に向けて、またチーム一丸となって頑張りたいなと思います」

−立石は同じドラフト１位で、ポジション、１軍デビューの時期など共通点も多い。自身の若手時代と重なるところは。

「いや、それはないですね。僕なんかよりも、持っているもの、能力は全然すごい選手です。比べるのは失礼なので、本当に好きなようにやってもらいたいなと思います。そういう雰囲気づくりはしっかりやりたいと思います」

−年長の伏見が加入してチームへ好影響は。

「やっぱりいろんな球団を経験されている方。今のタイガースはほとんどが生え抜きで、タイガースしか知らない選手が多い中で、その球団、その球団の良さであったり、タイガースとの違いというところをやっぱり一番知っている方なので。そういうところはすごく良いなと思いながら、いろいろアドバイスをもらったりはしています」

−伏見が「一番なめている後輩は大山」と。チームに溶け込みやすい雰囲気をつくった。

「いや、そんなことないですね。みんなだと思いますし、伏見さんの人間性というか、そういうのにみんなが惹（ひ）かれたと思うので。（以前からの交流は）ほとんどないですけど、伏見さんの、あの雰囲気が自然とそういうふうになったのかなと思います」