阪神・高橋遥人投手（３０）が２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発することが１８日、有力となった。交流戦も無傷で白星を積み重ねた左腕が中７日で相手に立ちはだかる。

度重なるけがを乗り越え、初めて開幕ローテ入りしたプロ９年目。前回１３日のオリックス戦（京セラ）は６回３失点で開幕から無傷の８連勝とした。驚異的な数字を残し、再びセ界を無双する。

「（疲労感は）全然大丈夫。もうちょっと感じるかなと思っていたけど、また元気になってきた感じもする」

心強い言葉を重ねる左腕。すでに始まっている暑さとの戦いにも「今のところはまだそんなに。いっぱい汗をかいて、いい感じ」と、実に頼もしい。

１８日はブルペン入りして調整したが、その裏でまた一つ勲章が加わった。この日発表された交流戦の表彰選手。３試合に先発して３勝した高橋は優秀選手賞に輝いた。

「チームのみんなに感謝」と謙虚に喜んだ一方で、パ・リーグの猛者との戦いで「もっとボールを強く投げなきゃダメだなって。勝負どころで押せるボールを投げたいって、より強く感じた」と、高みを目指すための収穫もあったという。

開幕からの状態を「前半はうまくいきすぎ。今はそれなり」と表現。「（野手陣に）助けてもらったぶん、頼ってもらった時にしっかり応えられるように」と準備に余念はない。無双左腕の進撃はまだまだ終わらない。