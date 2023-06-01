岡村隆史、反町隆史と歴史的な初会話 『歌謡祭』共演へ大きな一歩に？
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に出演。ナイナイ歌謡祭では毎年「POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」を歌い上げているが、同曲を歌っている反町隆史と歴史的な初会話を果たしたことを明かした。
【写真】いつもと違う！矢部の睡眠のため『ナイナイANN』スタジオも暗めに
岡村は「ワールドカップで盛り上がっている中、きのう、ちょっとスタジオで収録してましたら、収録終わって、楽屋に戻ろうと思って、ろうかを歩いていたんですよ。そしたら、反町隆史さん。アイアンクラブを持って、それはたぶんドラマの小道具やと思うんですけど。ずっと下を向いてはったから、ごあいさつどうしようかなと思っていたら、そのまま素通りしそうになったんです。でも、それはアカンと思って、もう1回戻って『すみません、おはようございます。岡村です』って言ったら、顔を上げはって。反町さんが、首の辺りをつかんで『いじめないでくださいよ（笑）』って。（自分は）『何をおっしゃいます…』って。初めてしゃべって」と歴史的な瞬間を報告。
続けて「『イベントの方で歌わせていただいております』って。『もう、いじめてばっかり』って（笑）。『いや、真面目に歌わせてもらってます。今年の歌謡祭で歌うこともあるかもしれません』って言ったら、ニコって笑ってくれはって。『歌謡祭出てくれませんか？』って、ここまで出かかったけど、それはさすがに言えへんかった。でも、初めてあいさつして。それで楽屋戻って、楽屋から降りていったら、笑福亭鶴瓶師匠がおって。スタジオが一緒やったら、しゃべりながら行ったら、また反町さんがおって。そこで、反町さんと鶴瓶さんがしゃべりはって。そうしたら、反町さんが鶴瓶さんに『（岡村が）いじめるんですよ』って言うてはって（笑）」と和やかな雰囲気を明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】いつもと違う！矢部の睡眠のため『ナイナイANN』スタジオも暗めに
岡村は「ワールドカップで盛り上がっている中、きのう、ちょっとスタジオで収録してましたら、収録終わって、楽屋に戻ろうと思って、ろうかを歩いていたんですよ。そしたら、反町隆史さん。アイアンクラブを持って、それはたぶんドラマの小道具やと思うんですけど。ずっと下を向いてはったから、ごあいさつどうしようかなと思っていたら、そのまま素通りしそうになったんです。でも、それはアカンと思って、もう1回戻って『すみません、おはようございます。岡村です』って言ったら、顔を上げはって。反町さんが、首の辺りをつかんで『いじめないでくださいよ（笑）』って。（自分は）『何をおっしゃいます…』って。初めてしゃべって」と歴史的な瞬間を報告。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。