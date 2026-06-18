元SDN48メンバー、肝臓に腫瘍「しかも4つも」医師からの注意も明かす
【モデルプレス＝2026/06/18】元SDN48の光上せあらが6月18日、自身のブログを更新。肝臓に腫瘍があることを明かした。
【写真】元SDN48メンバー、産後2ヶ月で第2子妊娠
6月15日のブログで、人間ドックの結果「腫瘍マーカーが高くて、ひっかかった」と明かしていた光上。今回「MRIの結果を聞いてきました」と題したブログを更新し「ショックすぎて、、言葉が出ないよ…誤解のないように先にお伝えしておくと悪性腫瘍ではなかった。それだけでホッとした」と悪性ではなかったことを報告した。しかし「膵臓に腫瘍はあったーしかも4つも。でも思い当たる節しかない」と結果を説明した。
続けて「添加物は摂りすぎないでと言われたからやっぱり添加物って腫瘍の原因だよね…気をつける、、」と原因についても記した。
光上は1988年1月10日生まれ、2007年にデビュー。2011年、2度目の挑戦となるSDN48第三期生オーディションに合格し、メンバー入り。2012年にグループを卒業した。2019年8月に一般男性と結婚。2020年9月26日に第1子女児を出産し、2021年8月には第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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◆光上せあら、肝臓に腫瘍
6月15日のブログで、人間ドックの結果「腫瘍マーカーが高くて、ひっかかった」と明かしていた光上。今回「MRIの結果を聞いてきました」と題したブログを更新し「ショックすぎて、、言葉が出ないよ…誤解のないように先にお伝えしておくと悪性腫瘍ではなかった。それだけでホッとした」と悪性ではなかったことを報告した。しかし「膵臓に腫瘍はあったーしかも4つも。でも思い当たる節しかない」と結果を説明した。
◆光上せあら、SDN48三期生として活動
光上は1988年1月10日生まれ、2007年にデビュー。2011年、2度目の挑戦となるSDN48第三期生オーディションに合格し、メンバー入り。2012年にグループを卒業した。2019年8月に一般男性と結婚。2020年9月26日に第1子女児を出産し、2021年8月には第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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