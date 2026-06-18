W杯GL第1節終了で変動のFIFAランク…日本は開幕前から1ランクアップの17位、次戦対戦のチュニジアは10ランクダウン
北中米W杯はグループリーグ第1節の全試合が終了した。国際サッカー連盟(FIFA)は最新のFIFAランクを更新し、日本代表は大会直前の6月11日に発表されたランキングから1つ順位を上げて17位となっている。
上位陣ではアルゼンチンが1位をキープ、3位だったフランスが2位に浮上し、2位だったスペインが3位に後退した。また、ブラジルが5位、モロッコが6位に順位を上げた一方で、ポルトガルは2つ順位を下げて7位となっている。
グループリーグで日本と同組のオランダは8位をキープし、チュニジアは10ランクダウンで55位、スウェーデンは4つ順位を上げて34位だった。
以下、FIFAランク。(W)がW杯出場国。国名の右の数字は前回順位との比較
1.アルゼンチン(W)
2.フランス(W)+1
3.スぺイン(W)-1
4.イングランド(W)
5.ブラジル(W)+1
6.モロッコ(W)+1
7.ポルトガル(W)-2
8.オランダ(W)
9.ドイツ(W)+1
10.ベルギー(W)-1
11.コロンビア(W)+2
12.イタリア
13.メキシコ(W)+1
14.クロアチア(W)-3
15.アメリカ(W)+2
16.セネガル(W)-1
17.日本(W)+1
18.ウルグアイ(W)-2
19.スイス(W)
20.デンマーク+1
21.オーストリア(W)+3
22.韓国(W)+3
23.オーストラリア(W)+4
24.イラン(W)-4
25.ナイジェリア+1
26.トルコ(W)-4
27.ノルウェー(W)+4
28.エクアドル(W)-5
29.エジプト(W)
30.コートジボワール(W)+3
31.アルジェリア(W)-3
32.カナダ(W)-2
33.ウクライナ-1
34.スウェーデン(W)+4
35.ロシア
36.ポーランド
37.スコットランド(W)+5
38.ウェールズ-1
39.ハンガリー
40.パナマ(W)-6
41.セルビア+2
42.パラグアイ(W)-1
43.コンゴ民主共和国(W)+3
44.チェコ(W)-4
45.カメルーン-1
46.スロバキア+1
47.ギリシャ+1
48.ベネズエラ+1
49.カタール(W)+7
50.チリ+1
―――
55.チュニジア(W)-10
56.ウズベキスタン(W)-6
59.サウジアラビア(W)+2
60.イラク(W)-3
61.南アフリカ(W)-1
63.ボスニア・ヘルツェゴビナ(W)+1
64.カーボベルデ(W)+3
65.ガーナ(W)+8
68.ヨルダン(W)-5
82.ニュージーランド(W)+3
83.キュラソー(W)-1
85.ハイチ(W)-3
上位陣ではアルゼンチンが1位をキープ、3位だったフランスが2位に浮上し、2位だったスペインが3位に後退した。また、ブラジルが5位、モロッコが6位に順位を上げた一方で、ポルトガルは2つ順位を下げて7位となっている。
以下、FIFAランク。(W)がW杯出場国。国名の右の数字は前回順位との比較
1.アルゼンチン(W)
2.フランス(W)+1
3.スぺイン(W)-1
4.イングランド(W)
5.ブラジル(W)+1
6.モロッコ(W)+1
7.ポルトガル(W)-2
8.オランダ(W)
9.ドイツ(W)+1
10.ベルギー(W)-1
11.コロンビア(W)+2
12.イタリア
13.メキシコ(W)+1
14.クロアチア(W)-3
15.アメリカ(W)+2
16.セネガル(W)-1
17.日本(W)+1
18.ウルグアイ(W)-2
19.スイス(W)
20.デンマーク+1
21.オーストリア(W)+3
22.韓国(W)+3
23.オーストラリア(W)+4
24.イラン(W)-4
25.ナイジェリア+1
26.トルコ(W)-4
27.ノルウェー(W)+4
28.エクアドル(W)-5
29.エジプト(W)
30.コートジボワール(W)+3
31.アルジェリア(W)-3
32.カナダ(W)-2
33.ウクライナ-1
34.スウェーデン(W)+4
35.ロシア
36.ポーランド
37.スコットランド(W)+5
38.ウェールズ-1
39.ハンガリー
40.パナマ(W)-6
41.セルビア+2
42.パラグアイ(W)-1
43.コンゴ民主共和国(W)+3
44.チェコ(W)-4
45.カメルーン-1
46.スロバキア+1
47.ギリシャ+1
48.ベネズエラ+1
49.カタール(W)+7
50.チリ+1
―――
55.チュニジア(W)-10
56.ウズベキスタン(W)-6
59.サウジアラビア(W)+2
60.イラク(W)-3
61.南アフリカ(W)-1
63.ボスニア・ヘルツェゴビナ(W)+1
64.カーボベルデ(W)+3
65.ガーナ(W)+8
68.ヨルダン(W)-5
82.ニュージーランド(W)+3
83.キュラソー(W)-1
85.ハイチ(W)-3