「守備範囲が広過ぎますね！笑」田村淳、まさかの副業？ 明かす。「贅沢すぎる」「うらやましい！」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。まさかの副業？ を明かし、話題となっています。
【写真】副業？中の田村淳
ファンからは「贅沢すぎる」「うらやましい！」「ガイドしてもらいたいなぁ」「絶対楽しいじゃん」「田村さん現れたら3度くらいマジか確認しそう」「守備範囲が広過ぎますね！笑」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】副業？中の田村淳
「田村さん現れたら3度くらいマジか確認しそう」田村さんは「たまにお城でガイドをやってます」とつづり、4枚の写真を投稿。ヘッドセットマイクを着けた田村さんが、実際にガイドする様子を見ることができます。各地の城の観光大使を務める田村さんですが、このような仕事までやっているとは意外です。
城の入門書も執筆2025年11月7日には、城の入門書『田村淳のお城の歩き方 〜マンガでタイムスリップ！ 対決!! 日本の名城〜』（マイクロマガジン社）を発売している田村さん。同日の自身の投稿では「お城の入門書書きました！ 小学生にも伝わるように書きました」と、同書の魅力をアピールしています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)