“軽”より安い！ トヨタ「“爆安”ヴェルファイア」に賛否両論！

初めての愛車選びや家族向けのクルマ探しにおいて、予算の設定は最も重要な要素となります。

現在、日本の自動車市場では軽自動車の進化が著しく、先進の安全装備や快適な室内空間を備えたスーパーハイトワゴンなどでは、新車の乗り出し価格が200万円を超えるケースも珍しくありません。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“爆安”ヴェルファイア」です！（24枚）

限られた予算の中で最良の選択を模索する際、多くの人は「新車の軽自動車」を第一候補に挙げがちですが、視点を少し変えて中古車市場へと目を向けてみると、かつて多くのドライバーが憧れたトヨタの最高級ミニバン「ヴェルファイア」が、新車の軽自動車と同等か、あるいはそれ以下の価格帯で手に入るという驚きの“逆転現象”が起きています。

中古車市場において、特に初代モデル（2008年登場）や2代目（2015年登場）にあたるヴェルファイアは、流通量の多さも手伝って総額100万円台、場合によっては100万円を切るようなバーゲンプライスで販売されている車両も多数。

かつて新車時には400万円から500万円以上のプライスタグが付けられていたプレミアムミニバンが、現代の売れ筋の軽自動車よりも安価に狙えるという事実は、限られた予算で大きな車を手に入れたい層にとって非常に魅力的な選択肢として映ります。

年式が経過しているとはいえ、ヴェルファイアが持つ圧倒的な存在感や、厚みのある豪華なシート、多人数がゆったりとくつろげる広大な室内空間は健在であり、軽自動車には真似のできない高いステータス性と移動の快適性を今も備えます。

こうした価格の逆転現象や選択肢の是非については、インターネット上の掲示板やSNSでも、クルマ好きや購入を検討するユーザーの間で活発な議論が交わされています。

中古の高級ミニバンを支持する層からは、「新車の軽に200万円以上も投じるくらいなら、型落ちでも圧倒的な高級感とパワーのあるヴェルファイアを選ぶ」「こんな金額で買えるなら高級車に興味ない俺でも買うわ」「所有する喜びや長距離ドライブでの疲労感の少なさは格段に上だ」という意見が上がっています。

また、室内の広さを重視するユーザーからも、「子どもの成長やレジャーでの荷物の積載量を考えると、軽自動車ではどうしても手狭になる…」「同じ予算でこれだけ大きなワンボックスカーが手に入るのは本当にありがたい」といった、実用面でのメリットを強調する声が見受けられます。

その一方で、目先の車両価格の安さだけに囚われることに警鐘を鳴らす、冷静な指摘も数多く存在。

特に維持費の違いに焦点を当てた意見としては、「車両本体がどれだけ安く手に入ったとしても、毎年の自動車税や重量税、そして大排気量エンジン特有の燃費の悪さが怖い」「後々の維持費は軽自動車の数倍に膨れ上がるよ」「異常に安い元高級車を買う人って、覚悟している人ですよね…？」という声が目立ちます。

さらに、中古車特有のリスクに関しては、「年数が経った高級車は、部品の劣化や不具合による故障リスクがつきもの」「修理の部品代や工賃は新車と変わらないから高額だよ」「購入後に手痛い出費を強いられる可能性がある」といったリアルな懸念も寄せられています。

あわせて、運転のしやすさを比較する意見として、「軽自動車の最大の強みは狭い道路や駐車場でも苦労しない取り回しの良さにあるんだ」「いくら豪華であっても、ヴェルファイアのような大型車を毎日の買い物で扱うのはストレス溜まるわ」という、日常の使い勝手を最重視するコメントも散見されます。

新車ならではの最新の安全装備と圧倒的な経済性、そしておろしたての安心感を持つ軽自動車を選ぶのか、あるいは型落ちであってもかつてのフラッグシップならではの質感と快適な多人数空間を格安で手に入れるのか――。

上記のように、どちらの選択にも明確な一長一短が存在します。

単に購入時の金額だけで比較するのではなく、購入した後に発生する維持費やメンテナンスの費用、そして自身のライフスタイルや運転環境にどちらが本当にマッチしているのかをシビアに見極めることこそが、後悔のない車選びを成立させるための重要な鍵と言えそうです。