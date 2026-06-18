くら寿司のスペシャルアイテムが付録に！「お皿2種、湯呑みの3点セット」が付いてくる！ 予約必須の『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』は7月16日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』（宝島社）の「お皿2種、湯呑みの3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月16日に発売される『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』（税込2299円）。付録として、「お皿2種、湯呑みの3点セット」が付いてきます。
付録のお皿は、くら寿司の店舗で実際に使われているものとそっくりの仕上がり。平たい「寿司皿」とやや深さのある「えくぼ皿」の2種類が揃い、どちらも直径15cm×高さ2cmのサイズです。テイクアウトしたお寿司をのせるのはもちろん、サラダやおかずの取り分け皿としても活躍してくれます。耐熱温度は110度なので、電子レンジでの使用にも対応しています。
お皿2枚に加え、口径7.5cm×高さ7.5cmの湯呑みも付いてくる豪華3点セット。お皿と湯呑みを一緒に使えば、まるでくら寿司にいるようなワクワク感を自宅でも味わえます。家族みんなでテイクアウト寿司を楽しむときや、ちょっとしたおもてなしにもぴったりな実用的なアイテムです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』の「お皿2種、湯呑みの3点セット」が見逃せない！
宝島社から7月16日に発売される『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』（税込2299円）。付録として、「お皿2種、湯呑みの3点セット」が付いてきます。
店舗そっくりの本格仕様！「寿司皿」と「えくぼ皿」の2種類が付いてくる
付録のお皿は、くら寿司の店舗で実際に使われているものとそっくりの仕上がり。平たい「寿司皿」とやや深さのある「えくぼ皿」の2種類が揃い、どちらも直径15cm×高さ2cmのサイズです。テイクアウトしたお寿司をのせるのはもちろん、サラダやおかずの取り分け皿としても活躍してくれます。耐熱温度は110度なので、電子レンジでの使用にも対応しています。
湯呑みとセットで使えばくら寿司気分が自宅で楽しめる
お皿2枚に加え、口径7.5cm×高さ7.5cmの湯呑みも付いてくる豪華3点セット。お皿と湯呑みを一緒に使えば、まるでくら寿司にいるようなワクワク感を自宅でも味わえます。家族みんなでテイクアウト寿司を楽しむときや、ちょっとしたおもてなしにもぴったりな実用的なアイテムです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)