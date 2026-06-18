これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「お皿2種、湯呑みの3点セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』（宝島社）の「お皿2種、湯呑みの3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』の「お皿2種、湯呑みの3点セット」が見逃せない！


宝島社から7月16日に発売される『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』（税込2299円）。付録として、「お皿2種、湯呑みの3点セット」が付いてきます。

店舗そっくりの本格仕様！「寿司皿」と「えくぼ皿」の2種類が付いてくる


付録のお皿は、くら寿司の店舗で実際に使われているものとそっくりの仕上がり。平たい「寿司皿」とやや深さのある「えくぼ皿」の2種類が揃い、どちらも直径15cm×高さ2cmのサイズです。テイクアウトしたお寿司をのせるのはもちろん、サラダやおかずの取り分け皿としても活躍してくれます。耐熱温度は110度なので、電子レンジでの使用にも対応しています。

湯呑みとセットで使えばくら寿司気分が自宅で楽しめる


お皿2枚に加え、口径7.5cm×高さ7.5cmの湯呑みも付いてくる豪華3点セット。お皿と湯呑みを一緒に使えば、まるでくら寿司にいるようなワクワク感を自宅でも味わえます。家族みんなでテイクアウト寿司を楽しむときや、ちょっとしたおもてなしにもぴったりな実用的なアイテムです。
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(文:All About ニュース編集部)