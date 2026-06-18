

ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST

BE:FIRSTがジャネット・ジャクソンの名曲に参加して6月12日に配信リリースされた、ジャネット・ジャクソン ＆ BE:FIRST「Doesn't Really Matter（Remix）」のMusic Videoが18日、公開された。

【動画】Janet Jackson & BE:FIRST「Doesn't Really Matter（Remix）」MV

英語と日本語を織り交ぜたバイリンガル・コラボレーションとして制作された「Doesn't Really Matter (Remix)」は、LINE MUSIC「洋楽 Top 100」で堂々の1位を獲得。6月14日Kアリーナ横浜にて開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』においてもアンコールで披露され、大きな話題を呼んでいる。

今回公開されたMusic Videoでは、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRSTの初対面の場面からライブ当日のパフォーマンスや舞台裏の模様、さらに終演後に会場外のスペースにサプライズで登場したシーンが収められている。世界的レジェンドとの共演を果たしたBE:FIRSTのさらなる今後の活躍が期待される。

YouTubeでは5月に開催された自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』から「I Want You Back」のライブ映像が公開中。さらにBE:FIRSTがジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -」も公開中だ。